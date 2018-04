Tři Nizozemci dostali za napadení číšníka v Praze podmínku

Třem Nizozemcům obviněným z výtržnictví kvůli sobotnímu napadení číšníka v centru Prahy uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky. Na pět let je také vyhostil ze země.

"Cizinci rozhodnutí akceptovali, je proto pravomocné. Česko musejí opustit do pěti dnů," řekl státní zástupce Tomáš Jarolímek

Stejný soud nyní rozhoduje i o návrzích na vazbu pro dva podezřelé, kteří jsou kromě výtržnictví obviněni i z těžkého ublížení na zdraví. V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý trest.

Incident se stal u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu mužů ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. Napadený muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.

Sedm Nizozemců zadrželi policisté v pondělí večer na pražském letišti. Pět z nich o den později obvinili, zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

Server nizozemského listu Algemeen Dagblad napsal, že muži vyrazili do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich. Většina z nich prý pochází z Haagu a okolí. Jeden pracuje u amsterodamské policie. Podle mluvčího nizozemské policie patří ovšem k těm, kteří byli propuštěni na svobodu a snažili se situaci uklidnit.

Dvěma hlavními aktéry jsou podle listu bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje jako trenér. Příbuzný obou mužů, kterého kontaktovala nizozemská média, uvedl, že ani jeden z nich nemá záznam v trestním rejstříku.