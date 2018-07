KVÍZ: Co všechno (ne)víte o mistru Janu Husovi?

Dnes je to přesně 603 let od upálení církevního reformátora mistra Jana Husa. Češi si tuto událost připomínají státním svátkem. Právě díky Husovi například zmizel z našeho jazyka spřežkový pravopis. Zasloužil se ale i o mnohé jiné věci. Znáte vše podstatné o jeho životě a smrti? A máte přehled o tom, co se dělo v rozbouřených českých zemích v následujících letech? Vyzkoušejte si kvíz on-line deníku TÝDEN.CZ.