Lidem z kauzy H-System pomůže stát. Nabízí jim až padesát tisíc

Lidé, jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl případně vyplatit až 51 150 korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle. Sdělila to mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

"Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu," uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD).

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51 150 korun.

Starosta: Soukromník nabízí pomoc

Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS) již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk, kteří mají podle soudu své byty do měsíce vyklidit. Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem, řekl Babka. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci.

"Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé," řekl Babka.

V úterý se chce sejít se zástupci družstva. "Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: 'Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám', tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat," řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou. Soukromník nabídl osm bytů až na šest měsíců za minimální nájemné. Připustil, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. "Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim," dodal.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-Systém musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli ČTK. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.

Starosta Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. "Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ty lidi budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce," poznamenal starosta.

Obec se podle něj snažila lidem z dotčených domů vždy pomoci. "Mají své právníky, oni je zastupují. Kdykoliv byl soud, tak oni přicházeli a potřebovali různé věci od obce. Chtěli společenské záruky, zastupitelstvo dalo několikrát za ně společenskou záruku," uvedl. "To nejsou neplatiči, to jsou inženýři, to jsou doktoři. To nejsou bezdomovci, kteří se chtějí někde chytit. To jsou lidi, kteří jedou naplno, kteří dávají léta daně do obce. Obci nedělají žádné problémy, oni mají svých problémů dost," řekl

Neobvyklý postup, říká starosta

Podle něj by se případem měla zabývat vláda, ale i prezident. "Ta hra pana Monsporta (konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport) se mi opravdu nelíbí, přijde mi, že ten Nejvyšší soud mu jde na ruku. Já bych to čekal u prvoinstančního soudu takový rozsudek, ale Nejvyšší soud, aby řekl, že se do 30 dnů musí vystěhovat?," uvedl starosta.

Soudce NS Zdeněk Krčmář na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle názoru soudců "už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat". Rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Monsport rozhodnutí soudu přivítal, umožní totiž podle něj vypořádat všechny věřitele H-Systemu rovným dílem. Lidí, jichž se vystěhování týká, lituje.

Rozhodnutí NS kritizovali někteří politici včetně prezidenta Miloše Zemana. Starosta Horoměříc míní, že v prezident by mohl v případu sehrát "roli jako kovboj" a zasáhnout.

Možnost, jak lidem pomoci, nevidí ani obec s rozšířenou působností (ORP), v případě Horoměřic to jsou Černošice. "ORP nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, ale ani rozpočtem na řešení takovýchto věcí. Nenapadá mě, jak by se to ORP mohlo týkat nebo jak by mohlo pomoct," řekl ČTK starosta Filip Kořínek (Věci černočické).