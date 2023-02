Na neobsazené byty bude možné získat dotaci, má to podpořit nabídku nájmů

Vlastníci dlouhodobě neobsazených bytů by mohli dočasně získat peníze od Státního fondu podpory investic (SFPI). Tyto peníze je mají motivovat k tomu, aby takové byty nabídli do nájmu. Cílem změny je podle vlády podpořit přechod uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou z nouzového ubytování do standardního nájemního bydlení.

Počítá s tím vládní novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou vláda předložila poslancům. Součástí novely upravující podmínky pomoci ukrajinským uprchlíkům v sociální a pracovní oblasti je i novela zákona o SFPI, která rozšiřuje možnosti využití jeho peněz. Nově bude moci fond dávat peníze i "na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu". Podrobnosti bude stanovovat vláda nařízením. Stojí to v návrhu zákona a potvrdila to mluvčí fondu Karolína Smetanová.

Peníze z fondu mají sloužit například k odstranění vad, které brání využití bytu, případně jako motivace k jeho pronajmutí. Má jít řádově až o desítky tisíc korun, ale nabídka má platit pouze jeden rok. Určena bude pouze nepodnikajícím fyzickým osobám.

Podle údajů Českého statistického úřadu získaných ve sčítání lidu v roce 2021 bylo v celém Česku téměř 860 000 neobydlených bytů. Jen v Praze jich bylo zhruba 94 tisíc. V celém Česku bylo přibližně 5,3 milionu bytů.

Navrhovaný text znění zákona žádné omezení ohledně toho, komu se má byt nabídnout, neobsahuje. "Principem navrhované změny zákona o Státním fondu podpory investic je nově umožnit poskytovat peněžní prostředky tohoto fondu na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu osobě s dočasnou ochranou a tím napomoci řešení rizika, že osoby s dočasnou ochranou nebudou mít zajištěné bydlení na trhu," uvedla vláda v důvodové zprávě.

"Změna zákona o SFPI otevírá možnost využít veřejné prostředky vložené do fondu na nový účel: motivaci majitelů dlouhodobě neobsazených bytů. Cílem je podpora využití těchto bytů, kterých je v ČR velké množství, v nájemním bydlení," sdělila mluvčí fondu podpory investic. Dosavadní diskuse podle ní směřují k tomu, že podpora se zaměří na území, kde je vysoká poptávka a nízká nabídka nájemního bydlení.

Vláda v důvodové zprávě uvedla, že když se přijímal zákon o SFPI, který vznikl z bývalého Státního fondu rozvoje bydlení, neočekávalo se, že nastane potřeba podpory bytů kvůli přílivu uprchlíků z Ukrajinu před válkou. Proto není možné použít peníze z fondu pro řešení aktuální situace zvýšené potřeby uspokojování bytových potřeb, stojí v důvodové zprávě. Podle vlády nevyvolá změna dopady na státní rozpočet. "Obecně je možné konstatovat, že oproti nové výstavbě nebo rekonstrukcím se jedná o potenciálně nejlevnější nástroj na získání bytu pro jeho využití k uspokojení bytových potřeb," uvedla vláda.