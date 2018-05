Na vojenskou školu se dostali jen dva žáci. Šlechtová: Tristní

Jen dvě děti zvládly přijímací zkoušky na plánovanou vojenskou školu, jejíž pobočka má sídlit v Sokolově. Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) žádá ředitele zřizovatelské školy v Moravské Třebové, aby vyhlásil ještě druhé kolo přijímaček. O vojenskou školu, která měla v Sokolově zřídit obor Elektrotechnika, kraj velice stojí.

"Je to tristní a Karlovarský kraj by měl zabrat v přípravě žáků na přijímačky. Ze dvou žáků třídu opravdu neuděláme. Systémová řešení jsou vždy lepší než nepromyšlená řešení," komentovala na twitteru výsledky přijímacích zkoušek ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

Pouze 2 deti udelaly prijimaci zkousky do tolik chtene vojenske tridy v Sokolove. Je to tristni a Karlovarsky kraj by mel zabrat v priprave zaku na prijimacky. Ze dvou zaku tridu opravdu neudelame. Systemova reseni jsou vzdy lepsi nez nepromyslena reseni.