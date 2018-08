Nová pamětní deska u sochy maršála Koněva. Komunisté: Přepisuje historii

U sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6 byla odhalena nová pamětní deska, která připomíná jeho roli před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Události se zúčastnili i představitelé KSČM, kteří u pomníku proti desce tiše protestovali. Podle komunistů text přepisuje historii. Pomník maršála Koněva byl postaven v roce 1980.

Tabulka popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy s ukrajinským frontem osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, a v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," píše se také na odhalené desce.

V roce 2015 se objevil návrh na odstranění pomníku maršála Koněva, radnice se však rozhodla sochu ponechat. "Říkali jsme si, že by byla škoda sochu nevyužít, když už tady je, že by mohla posloužit jako edukativní pomůcka k ukazování toho, čím si společnost ve 20. století prošla," řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Radnici pomáhalo sepsat text několik historiků, posléze faktičnost zkontrolovali odborné instituce - Vojenský historický ústav armády a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd. "Shodně potvrdily, že ten text, který tady je, je správný. Neodporuje historickým faktům, naopak je sděluje tak, jak se opravdu ty události staly," řekl Kolář.

Deska se nelíbí KSČM ani ruskému velvyslanectví

"Podle jiných historiků to pravda není. (...) To je přepisování historie podle našeho názoru," řekla pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM). "Souvislost s 21. srpnem je zcela vymyšlená, spekulativní," doplnil pražský zastupitel Ivan Hrůza z KSČM. Komunisté se pokusí docílit odstranění tabulky. Umístění vysvětlující tabulky se nelíbí ani ruskému velvyslanectví. Pomník byl postaven na připomínku osvobození od nacistických okupantů. Tvrzení o podílu Koněva na přípravě operace Dunaj v roce 1968, tedy invazi do Československa, je podle velvyslanectví nepodložené.

Podle ruského velvyslanectví je pomník Koněva chráněn podle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. "S ohledem na to jednání městské části Praha 6 vyvolává otázky i z hlediska mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z Úmluvy. Svévolná změna vzhledu pomníku důležitého pro zachování paměti o společném hrdinském boji našich národů proti nacismu vytváří nebezpečný precedens, který může mít dalekosáhlé důsledky a negativně ovlivnit rusko-českou spolupráci ve vojensko-memoriální sféře," píše velvyslanectví.

Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, naposledy letos 8. května, kdy sochu někdo polil růžovou barvou. Loni Rusko vyjádřilo pobouření nad posprejováním podstavce sochy. "Jsme pobouřeni vandalským aktem proti pomníku maršála I.S. Koněva, který se stal 23. listopadu v Praze," uvedlo tehdy na webových stránkách ruské ministerstvo.