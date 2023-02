Památkově chráněný most přes Berounku v Liblíně čeká příští rok oprava

Kompletní rekonstrukcí projde příští rok památkově chráněný železobetonový most přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku. Je důležitý pro dopravní spojení Rokycanska a severního Plzeňska. Prvorepublikový most je v havarijním stavu a už dva roky na něj mohou vjíždět jen vozidla do pěti tun.

Plzeňský kraj, kterému most patří, teď pracuje na projektové dokumentaci, s opravami se začne příští rok. Po dobu kompletní rekonstrukce se bude jezdit po náhradním mostě, který bude nutné postavit, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

"Most v Liblíně je jeden z našich mostů přes Berounku a je to zásadní dopravní spojení v kraji. Ze dne na den se tam zjistilo výrazné poškození. Snížili jsme tonáž průjezdu vozidel a udělali opravy, které udělat šly," řekl. V konstrukci mostu jsou podle něj praskliny a mostovka je odtržená. Kraj provedl provizorní opravy a vyztužení a začal chystat rekonstrukci. Stav mostu se pravidelně kontroluje. Při opravě se celý most rozebere, zůstanou jen oblouky a vybuduje se celá nová mostovka.

Pro dopravu bude muset být postaven dočasný náhradní most, protože nejbližší most je ve Zvíkovci, to je ale přes 20 kilometrů daleko a k mostu navíc vedou serpentiny, které nejsou vhodné například pro nákladní vozidla. Náklady na rekonstrukci zatím nemá kraj přesně vyčíslené, podle Čížka se budou včetně náhradního mostu pohybovat ve vyšších desítkách milionů korun, zřejmě až kolem 100 milionů.

Od Plzně po Křivoklát spojují oba břehy Berounky tři mosty - v Dolanech, v Liblině a ve Zvíkovci. Všechny jsou železobetonové, postavené v období první republiky. Liblínský most, dlouhý necelých 140 metrů a široký 7,5 metru, byl dokončen v roce 1928 a je nejstarší z nich.

Před pěti lety opravil kraj za 90 milionů korun desetikilometrovou silnici druhé třídy z Břas přes Újezd u Svatého Kříže a Liblín až k mostu. V roce 2019 dokončil kraj opravu 110 metrů dlouhého Dolanského mostu přes Berounku, dokončeného v roce 1938. Oprava, která zahrnovala i rozšíření o dva jízdní pruhy, stála 46 milionů korun. Most ve Zvíkovci z roku 1930 prošel celkovou obnovou v roce 2003, rok po velkých záplavách, kdy voda vystoupala až do výšky horních oblouků mostu.