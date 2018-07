Mráz v Česku, Šindelová hlásí -4 °C. Brzy udeří tropy

V Šindelové na Sokolovsku klesla v noci na pondělí teplota na minus čtyři stupně Celsia. "Pod nulou bylo už druhou noc v řadě, navíc několik hodin, což je pro letní období zcela výjimečná situace," řekl pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík. Mrazy podle něj poznamenají úrodu brambor. V místech, kde byla teplota pod nulou, může být úroda zcela zničená.

"V noci na neděli klesla teplota ve dvou metrech na minus 0,8 stupně. V noci na dnešek to ve dvou metrech bylo minus 2,1 stupně a u země klesla teplota na méně než minus čtyři stupně," řekl Kovařík. Šindelová leží v Podkrušnohoří v nadmořské výšce 587 metrů nad mořem.

Podle něj se v létě občas stává, že teplota nad ránem krátce klesne pod nulu. "Ale v noci na neděli byla teplota pod nulou od 21.40 do 6.10. To připomíná spíš zimní mráz. A dva dny za sebou je to opravdu zcela výjimečná situace. Nestalo se to 50 let," řekl Kovařík. Navíc je pravděpodobné, že teploty pod nulu znovu klesnou i v noci na úterý.

Příčinou nízkých teplot je podle Kovaříka suchý a studený vzduch. Zatímco běžně se vlhkost v noci v tomto období pohybuje mezi 90 a 95 procenty, v noci na pondělí klesla na 76 procent. "V lokalitách, které mráz zasáhl, je úroda brambor pravděpodobné úplně odepsaná," uzavřel Kovařík.

Předpověď počasí

Nad území Česka bude proudit chladnější vzduch od severu, později se do střední Evropy rozšíří od severozápadu nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Na jaké počasí se tedy můžeme v příštích dnech těšit?

V pondělí bude jasno až polojasno. Na severovýchodě přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, na severu a severovýchodě kolem 18 °C.

V úterý čekejme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.

Středa přinese jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C

Na čtvrtek se připravme na skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C

Český hydrometeorologický ústav ve své predikci počasí v období od pátku do neděle avizuje skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C.