Počet nakažených v ČR stoupl. Je jich 572

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku ke čtvrtečnímu ránu stoupl na 572. Podle aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví ve středu přibylo 110 nakažených, což je dosud nejvyšší denní počet zjištěných pozitivních případů. Vyléčeni zůstávají tři lidé. Počet testů překročil 9400, ve středu laboratoře vyšetřily 1738 lidí. Počet testovaných se zvyšuje.

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden nemocný je napojen na mimotělní oběh.

Údaje o počtu nakažených během středy stoupaly o desítky z ranních 464 na večerních 522. Podle aktuálních údajů bylo v Česku k půlnoci z úterý na středu 450 případů, ze středy na čtvrtek 560 případů. Ve čtvrtek ráno v 9.00, kdy byla čísla zveřejněna, bylo případů už 572.

Nová čísla ke koronaviru. V ČR je v tuto chvíli 572 pozitivních pacientů. Stále platí 3 vyléčení. Za včerejšek jsme vyšetřili 1738 osob, celkem 9402. - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 19, 2020

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, kde je ke čtvrtečnímu ránu 198 nakažených. Následuje Středočeský kraj s 56 případy, Olomoucký s 54 a Moravskoslezský s 51 případy. Nejnižší počet infikovaných je nadále v Libereckém kraji s aktuálním počtem šesti pacientů.

V zahraničí se nakazilo 44 procent pacientů, zbytek v Česku. Ze zahraničí si lidé nákazu "přivezli" zejména z Itálie, pak z Rakouska, Německa a USA.

Co do věku je největší části nemocných mezi 25 a 34 roky, podle středečních večerních údajů tvořili skoro pětinu nakažených. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu, je mezi infikovanými téměř 17 procent.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda znovu řešit dnes odpoledne.