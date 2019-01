Babiš jednal v Thajsku: Českým firmám jsme otevřeli dveře

Premiér Andrej Babiš je spokojený s výsledky své cesty do Thajska. Novinářům to řekl po dopolední části svého programu v Bangkoku. Delegace předsedy vlády podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Nyní je na nich, aby to dotáhly, dodal Babiš. Předseda české vlády doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy.

Babiš novinářům řekl, že s dvoudenní návštěvou Thajska je spokojený. "Přijetí bylo velkolepé, já byl v rozpacích, jak jsme tady vlastně zastavili dopravu. Úžasné, to jsem v životě nezažil," uvedl. Babiš míní, že s thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou mají přátelský vztah. "Pro naše podnikatele jsme teda otevřeli dveře," konstatoval Babiš.

Čan-Oča je bývalým šéfem junty, která se chopila moci v Thajsku v roce 2014. "Já se ptal na volby a on říkal, že budou v březnu. Ale jak vypadá tady společnost, tyto záležitosti jsme neřešili," uvedl Babiš, který už před odletem z Prahy avizoval, že při své týdenní cestě do Singapuru, Thajska a Indie bude řešit hlavně obchod.

V Thajsku je podle něj zájem o letadla L-39NG, aktivní i pasivní radary či pancéřová vozidla. "Zakázek je strašně moc, proto jsme měli (ve středu) separátní jednání s ministrem obrany," uvedl. Škoda Transportation podle něj nabízí tramvaje na Phuket, společnost Vamed pak chce stavět v Thajsku nemocnici.

Zájem o zbraně

Český premiér absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře. Ministryně průmyslu Marta Nováková ČTK řekla, že Thajsko hodně zajímá import zbraní. "České firmy se v tomto směru výrazně aktivizují a byly aktivní už před naší návštěvou. Zrovna pro zbrojní průmysl má ale oficiální premiérská návštěva velký význam," uvedla ministryně.

Významná je i turistická výměna. "Je třeba připravit speciální programy pro turisty, především pro thajské v Česku," uvedla. Zavítat by podle Novákové neměli jen do Prahy, ale i do dalších oblastí. Česko by se mělo v regionu prezentovat i jako země vyspělých technologií a průmyslu. "Asiaty všeobecně toto zajímá," vysvětlila.

Přímá linka do Bangkoku

Na středeční premiérské schůzce podle Novákové vyjádřili zástupci Thajska zájem o české zkušenosti s hlubinnou těžbou nerostů. "Objevili poměrně velké zásoby potaše, chtějí ho hlubinně těžit, ale nemají na to odborníky," uvedla. Na schůzce proto chtěla řešit, že by ČR do Thajska poslala firmy schopné prozkoumat území a připravit je na těžbu.

Babiš zahájil svůj program zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce. Před odletem do Indie ho čeká ještě projížďka na lodi Čao-Praja a jednání s vedením letecké společnosti Air Asia. Výsledkem by mohla být dohoda na otevření přímé linky na trase Praha - Bangkok. "Je to na dobré cestě, je tam nějaký problém na straně výrobců motorů. Uvidíme odpoledne, jestli mi to potvrdí thajská strana," řekl Babiš.