Babiš se kvůli zahraničním misím dostal do slovní přestřelky

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se při páteční sněmovní debatě o plánu zahraničních misí české armády ohradil proti výtkám, že návrh působení vojáků v cizině předkládá vláda bez důvěry. Z vyjádření poslanců, byť se nesla i v konfrontačním duchu, vyplynulo, že dolní komora by je mohla schválit. Podpoří je pravděpodobně i členové ODS, ačkoli se podle předsedy Petra Fialy nedohodli s hnutím ANO na odděleném hlasování o jednotlivých misích.

Právě poslanci ODS trvají na tom, že návrh zahraničního působení vojáků by vláda v demisi neměla předkládat. Fiala zopakoval, že takový kabinet by měl jen "svítit a topit". Zároveň ale zdůraznil, že ODS všechny mise podporuje bez ohledu na to, zda jsou občanští demokraté v koalici, nebo v opozici. "Neklademe si podmínky a neděláme žádný nátlak," řekl.

ODS podle Fialy hnutí ANO neúspěšně navrhovala, aby se nyní schvalovaly jen neodkladné mise v Afghánistánu a v Pobaltí, ostatní by se odložily. I návrh jako celek však ODS podpoří. "Ctíme spojenecké závazky," uvedl Fiala, podle něhož jde o státotvorné stanovisko.

Na Fialova slova reagoval Babiš. "Mluvili jsme s kůrovcem a potvrdil nám, že když budeme mít důvěru, přestane požírat naše lesy," řekl. Jeho slova vzbudila nevoli pravicové opozice. "Je mi za vás hanba," řekl předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Styďte se," vzkázal Babišovi předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Babišovo vystoupení označil za zpupnost. "Je to vaše osoba, vaše trestní stíhání, kvůli kterému tady ještě nemáme vládu s důvěrou," prohlásil.

Proti budou KSČM a SPD

Babiš nabádal ke schválení misí jako celku. Pozastavil se nad tím, že poslanci podle něho nedebatují o nich, ale o vládě v demisi. "V porovnání s vámi jsou komunisté demokraty," vzkázal mu Bartošek.

TOP 09 rovněž vadilo, že návrh dala vláda v demisi, nyní ale tato strana změnila názor. Karel Schwarzenberg (TOP 09) podotkl, že ač mu jde kabinet "na nervy", každá vojenská akce dopadne podle toho, jak byla připravena, a armáda může chystat jen schválené akce. Pro mise chtějí hlasovat i poslanci KDU-ČSL a značná většina pirátských poslanců.

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) soudí, že návrh misí Fialovým slovům o svícení a topení odpovídají. "Mise, které máme předloženy, jsou pokračováním politiky, která se tu dělala čtyři roky. Není to nová debata," uvedl.

Proti misím dlouhodobě vystupují KSČM a SPD. Podle předsedy komunistických poslanců Pavla Kováčika je třeba ctít závazky, které byly učiněny v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN, s ostatními má KSČM problém. Je ale podle něho "připravena věcně diskutovat" například o Afghánistánu.

Česko by mělo ještě letos vyslat podle navrhovaného plánu do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků.

Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí účastnilo až 806 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji nebo v Kosovu. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit až 1096 českých vojáků.

Postoj KSČM ovlivnil debaty o případném vzniku menšinového kabinetu ANO a ČSSD s tolerancí komunistů. Babiš ve středu oznámil, že z návrhu programového prohlášení vypadne posilování mise v Pobaltí. V něm se píše o "přispívání" do předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí. Nynější vládní plán předpokládá prodloužení této mise NATO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku do konce roku 2020. Mandát pro až 290 vojáků by jinak skončil v lednu příštího roku.

Aby byl návrh schválen, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Senát už plán schválil.