Babiš: USA by s rozhodnutím o clech měly počkat na volby do EP

Český premiér Andrej Babiš za největší aktuální problém ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy považuje obchod. Vyplynulo to z rozhovoru, který dnes poskytl České televizi po jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě. "Je to největší téma, které na nás nepřímo dopadá," konstatoval předseda české vlády. Doporučil prý Trumpovi, aby s rozhodnutím počkal.

Trump opakovaně hrozí, že Spojené státy zavedou cla na dovoz evropských automobilů v případě, že se jim nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií. Loni v květnu uvedl, že uvažuje o uvalení cla ve výši až 25 procent. Trump nedávno podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera slíbil, že zatím nebude dodatečná cla na evropské automobily zavádět. Neupřesnil ale, kdy byl tento slib učiněn.

Prezident si stěžoval, že "Evropa je tvrdá, že je to (jednání o clech) těžké," řekl Babiš. Premiér na Trumpa apeloval, aby clo na dovoz evropských automobilů nezaváděl. Rozhodnutí Washingtonu by podle Babiše mělo padnout až po květnových volbách do Evropského parlamentu.

"Doporučil jsem, aby s rozhodnutím počkal na nový Evropský parlament a novou Evropskou komisi," řekl předseda vlády. "Trump musí dělat rozdíl mezi Čínou a Evropou, apeloval jsem trochu na jeho city," což Trump podle Babiše vnímal.

Babiš si v rozhovoru upozornil, že o jednání mezi USA a EU o clech nemá dostatek informací. "Neznám celý kontext, mandát ani strategii Evropské komise," řekl premiér. O problému chce hovořit i na platformě visegrádské skupiny sdružující Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.