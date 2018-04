ČSSD bude dál vyjednávat s ANO

Ústřední výkonný výbor ČSSD navzdory kritikům neodmítl další vyjednávání o vytvoření vlády s ANO a s podporou KSČM. Schválil pouze to, že o účasti v této koalici rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, které by se mělo konat do dvou měsíců. Konání referenda si vyžádal už únorový sjezd strany.

"Z dnešního jednání cítím podporu, abychom jednání (o vládě) dovedli k nějakému závěru, abychom se pokusili najít shodu, kterou budeme schopni předložit našim členům," řekl předseda strany Jan Hamáček.

Rozhodnutí v referendu bude platné, pokud se hlasování zúčastní nejméně čtvrtina členů strany, uvedl Hamáček. Otázku a termín referenda má podle něj určit předsednictvo sociální demokracie. "Zatím, jak nemáme ukončena ta jednání (o vládě), nemůžeme dnes říct přesně to, na co se budeme ptát našich členů," vysvětlil.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který patří k odpůrcům vlády s ANO, byl výsledky jednání širšího vedení spokojen. "Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo," řekl Štěch s tím, že výsledek referenda bude respektovat, přestože má za to, že ČSSD by měla zůstat v opozici a modernizovat se.

"Bude na každém z nás, abychom zvážili, zda-li ty podmínky jsou tak dobré, aby to vykompenzovalo to, půjdeme do vlády s hnutím, se kterým jsme měli poměrně těžké vládnutí v předchozím období a kde je problematický (předseda ANO) Andrej Babiš," uvedl. "Mám zkušenost, že Andrej Babiš si stejně dělá, co chce, a co je nejhorší, oni ti jeho členové ho prakticky na slovo poslouchají," řekl Štěch. "To není demokracie, to je kult," dodal.

Proti účasti ve vládě, jejíž člen by byl trestně stíhaný jako Babiš, bude i v referendu místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický. Chce také záruky, že vládní koalice nebude přehlasována ve sněmovně spojením ANO a KSČM s SPD.

Hamáček je přesvědčen, že účast v referendu bude podstatně vyšší než požadovaných 25 procent. Strana ke konci loňského roku evidovala 19 tisíc členů. Pokud by účast byla nižší, o angažmá ve vládě by musel rozhodnout ústřední výkonný výbor. Jeho členové si podle Hamáčka i Štěcha vyříkali své rozdílné názory na vyjednávání o vládě, padly prý i omluvy za příkrá vyjádření.

Vedení ČSSD před týdnem souhlasilo s obnovením jednání s ANO o vládní koalici, přestože ANO odmítlo splnit podmínku, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. Podmínka se aktuálně týká Babiše. ANO nicméně socialistům nabídlo pět ministerstev včetně vnitra.

Sociální demokraté nově chtějí, aby koaliční smlouva zavázala premiéra do týdne rezignovat, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi. Kritici uvnitř ČSSD to pokládají za nedostatečné. Jednání o vládě mají pokračovat příští týden.

Zákaz spolupráce s SPD

Širší vedení ČSSD zakázalo sociální demokracii spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni. Navázalo tak na rozhodnutí sjezdu, že její vláda s ANO se nesmí opírat o hlasy SPD. Doposud platí pro sociální demokraty zákaz celostátní spolupráce s KSČM.

"Už na sjezdu jsme si odsouhlasili usnesení, že jakákoli vládní odpovědnost ČSSD nesmí být závislá na hnutí SPD. Na zasedání ústředního výboru jsme odsouhlasili usnesení, kdy si ČSSD sama zakazuje spolupráci s SPD na celostátní úrovni. Byl dokonán proces, který začal na našem sjezdu," řekl místopředseda strany Roman Onderka.

Zákaz spolupráce byl přijat jednomyslně, řekl novinářům po jednání ústředního výkonného výboru strany její předseda Jan Hamáček.

Vymezení proti Okamurovu hnutí žádají sociální demokraté i po ANO jako případnému koaličnímu partnerovi. Usilují mimo jiné o to, aby členové Okamurova hnutí byli odvoláni z vedení sněmovny a jejích orgánů. Důvodem jsou výroky představitelů SPD, kterými zpochybňovali holokaust nebo se vymezovali vůči členství ČR v EU.