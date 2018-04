ČSSD tlačí na ANO: Odsouzený člen vlády musí odstoupit

Sociální demokracie bude trvat při vyjednávání s hnutím ANO o vládě, aby člen kabinetu v případě prvoinstančního odsouzení rezignoval. Na dotaz to v pondělí sdělil předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Nedokáže si představit, že by ČSSD uzavřela vyjednávání, aniž by byl tento problém vyřešen. Stejný názor mají i další vysoce postavení členové sociální demokracie.

Požadavek sociální demokracie, aby koaliční smlouva obsahovala povinnost člena vlády odstoupit, pokud bude prvoinstančně odsouzen, v pondělí opětovně odmítl předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. Řekl, že k tomu nevidí důvod. Uvedl také, že už je alergický na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

Hamáček potvrdil, že vyjednavači obou stran se sejdou poprvé ve středu. "ČSSD bude trvat na tom, aby jakýkoliv člen vlády v případě prvoinstančního odsouzení rezignoval. Nedokážu si představit, že bychom uzavřeli vyjednávání, aniž bychom tento problém vyřešili," dodal.

Podobně se k problému staví i další členové sociální demokracie. "Člen vlády, který je odsouzený, samozřejmě rezignovat má. O tom nemůže být žádná debata," napsal ČTK předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Místopředseda sociální demokracie Roman Onderka poznamenal, že pokud ani případné odsouzení v trestním řízení není důvod k odchodu člena vlády, tak už neví, co by jiného mohlo odůvodnit před členy a voliči ČSSD případný vstup do vlády. "Samotné vyjednávání může tento názor pana premiéra opravdu zkomplikovat," odepsal.

I další místopředseda ČSSD Martin Netolický je přesvědčen o tom, že by vyjednávání mohla kvůli Babišově postoji k otázce odstoupení odsouzeného člena vlády ztroskotat. Sociální demokracie podle něj ustoupila už za hranu toho, co vedení uložil únorový sjezd. Postoj premiéra v demisi označil za špatný. Zdůraznil, že pokud by předsednictvo ČSSD rozhodovalo o obnovení vyjednávání s ANO, neskončilo by hlasování těsně jako v pátek. "Myslím si, že by bylo téměř jednomyslné, ale opačně. To znamená, že kdybychom měli informace z dnešního dne, tak s vysokou pravděpodobností by společné jednání otevřeno nebylo," řekl ČTK s odkazem na dnešní Babišovo vyjádření. Dodal, že pokud se v tomto nepodaří nalézt shodu, bude muset ČSSD asi "přistoupit k rychlejšímu ukončení vyjednávání, než čekala".

Hamáček zároveň na twitteru poznamenal, že vláda není zdaleka domluvena. "Na resortech a programu jsme se rámcově shodli. Stále ale zůstávají tři body k vyřešení," uvedl. Jedním z nich je podle něj právě rezignace odsouzeného člena vlády, druhým nalezení pojistky, že se strany nebudou ve vládě ani ve Sněmovně přehlasovávat. Za třetí označil zabránění hlasování ANO s SPD ve Sněmovně. "Chceme důkaz místo slibů. Sládkovi republikáni svého času také nezastávali klíčové funkce ve Sněmovně...," podotkl. Dodal, že případná uvolněná místa nebudou určena pro sociální demokraty. Na mysli měl nejspíš pozice, které ve Sněmovně obsadilo s pomocí ANO hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Sociální demokracie chce dosáhnout na těchto místech změny. SPD se proti tomu ohradila.