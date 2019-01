Fiala v Duelu Jaromíra Soukupa: ANO je socialistická strana

Tentokrát do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda ODS a místopředseda poslanecké sněmovny Petr Fiala. V pořadu se probírala nejen aktuální témata, ale došlo také na diskuzi ohledně koalice s ANO, výhod referenda či obědů ve školách zdarma.

Jaromír Soukup začal diskuzi nedávným vyjádřením bývalého prezidenta Václava Klause, který je toho názoru, že měla jít ODS do vlády v Andrejem Babišem, aby mohla prosazovat pravicová opatření. Předseda ODS Petr Fiala však namítl, že si premiér už předem vybral, že chce mít buď jednobarevnou vládu, či za podpory komunistů nebo SPD. "Pro nás tam nebyl prostor. Naše návrhy ANO prakticky smete ze stolu, protože si rozumí s komunisty a s levicí," řekl Fiala a dodal, že hnutí ANO je dnes socialistická strana.

Jeho slova potvrdil také jeden z příznivců ODS v publiku, který poukazoval na takzvanou mediální mlhu, kterou se snažil Babiš vytvořit, když tvrdil, že nechce jít ODS do koalice s ANO. Soukup však následně reagoval otázkou, zda nepřechází vztah mezi Fialou a Babišem do osobní úrovně. "Tam není nic osobního. Nesouhlasím prostě s politickými kroky Andreje Babiše a vadí mi jeho skandály. Myslím Čapí hnízdo, syna na Krymu nebo dotace," argumentoval Fiala. Současně ale dodal, že by raději řešil situaci na D1 než Babišovy kauzy.

Dalším tématem se stala otázka referenda. Soukup se svého hosta zeptal, o čem by vlastně měli lidé v referendu rozhodovat, kde je hranice. "Nepřekvapím vás, nejsem stoupenec referenda. Fungují na komunální úrovni, ale na státní je to nebezpečné. Lidé potom rozhodují méně rádi," odpověděl Fiala. Podle něj referenda zavádějí politici, kteří nevědí, co by lidem nabídli, bojí se sami rozhodovat a převzít zodpovědnost. Dodal však, že v případě přijetí eura by udělal výjimku. "O tom by lidé měli mít možnost rozhodnout."

V rámci aktuálních témat stočil moderátor téma hovoru k obědům zdarma ve školách. Současně se neubránil srovnání se slevami na vlakovou dopravu. Fiala přiznal, že není příznivcem ani jednoho z uvedených. "Jde nám o to, aby dítě odjelo zdarma do školy a tam se zdarma naobědvalo? Nebo jde o to, aby se ty děti skutečně něco naučily? Tato debata tady chybí," vysvětluje Fiala a ptá se, proč stát nepomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. "Každý příslušník střední třídy má 25 korun na oběd pro dítě. Oni nepotřebují, aby stát poskytoval slevy," dodal.

Soukup však namítl, že pokud má rodina tři děti školou povinné a má příjmy na úrovni minimální mzdy, tak jsou výdaje za obědy výrazné. "Taky mám tři děti a byl jsem pouze vysokoškolský učitel. Vím, jaké jsou ty výdaje. Kdyby to dítě jedlo doma, tak jsou ty výdaje ale minimálně stejné," říká předseda ODS. Moderátor však argumentuje, že 170 tisíc rodin uvádí, že je to pro ně výrazný zásah do rozpočtu. "Takže výsledkem pětileté vlády ANO a ČSSD je, že jsou tady tisíce rodin, které nemají 25 korun na obědy pro své děti," uzavřel Fiala.