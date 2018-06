Malá našla se Zemanem společnou řeč. Mluvili i o stíhání Babiše

Kandidátka ANO na ministryni spravedlnosti Taťána Malá uvedla, že chtěla kritizovaným výrokem o možném odkladu stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) na dobu po skončení nynějšího volebního období otevřít debatu o imunitě. Místo toho, jak řekla po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech, dostala nálepku Babišovy ochránkyně a obhájkyně. Malá naznačila, že o premiérově stíhání se Zemanem rovněž hovořila.

"A to je téma, o kterém jsme s panem prezidentem vlastně taky hovořili. Státní zástupce už jasně naznačil, jakým způsobem se trestní stíhání ubírá, trestní stíhání (předsedy poslanců ANO) Jaroslava Faltýnka bylo zastaveno. Státní zástupce konstatoval, že chybí jaksi důkazy, vyzval policii, aby doložila důkazy. A já myslím, že na toto téma už není potřeba dále hovořit a byla bych ráda, aby se už uzavřelo," řekla Malá.

Podle Malé je na soudech nedostatek pracovníků

Nastupující ministryně spravedlnosti se Zemanem ale probírala hlavně své priority a návrhy v resortu. Patří k nim zejména zlepšení vymahatelnosti práva a zkrácení soudního řízení. Podle Malé je nutné řešit nedostatek administrativních sil na soudech a je potřeba ustanovit nové soudce. Malá by také chtěla zvýšit nezabavitelnou částku dlužníkům při jejich oddlužení. Dlužníky by to podle ní motivovalo, aby vydělávali více peněz, z nichž by hradili odvody a plnění věřitelům. Debata se také vedla o rozpracovaných právních předpisech, například o novele trestního řádu a o civilním řádu soudním.

Malá soudí, že při debatě s prezidentem nenarazila na téma, v němž by měli rozdílné názory. Zeman podle ní ovšem není příznivcem oddlužení bez zaplacení dluhů, byť podle Malé panovala shoda na tom, že po takové možnosti je společenská poptávka a je nutné ji řešit. Nyní projednávaná insolvenční novela by v některých případech umožnila oddlužení, aniž by dlužník cokoli z dluhu uhradil.

Podnikání svého manžela nezmínila

Se Zemanem Malá nemluvila o podnikání svého manžela ani o právním vzdělání na bratislavské Panevropské vysoké škole. Své vzdělání Malá hájila, uvedla také, že byla na Slovensku advokátní koncipientkou, má všechna školení pro advokátní zkoušku, kterou ale neabsolvovala kvůli vstupu do politiky. "Neočekávala jsem, že mě budou opoziční kolegové chválit. Ale myslím, že bych si zasloužila, aby mi někdo dal šanci vůbec začít pracovat a ukázat, zda něco umím, nebo neumím," dodala Malá.

Po ní se s prezidentem setkala prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, kterou Babiš navrhl na ministryni průmyslu a obchodu. Před novináře po schůzce nepředstoupila. Za Zemanem mají do Lán dnes dorazit také kandidáti ČSSD na ministra práce a sociálních věcí a na ministra kultury Petr Krčál a Antonín Staněk.