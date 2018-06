Pocheho se nevzdáme. Spor o jména může zhatit novou vládu

ČSSD v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO udělala maximum a nemá kam ustoupit. V souvislosti se sporem o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) do funkce ministra zahraničí to v pořadu televize Prima Partie řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Nevyloučil, že by spor o personálie mohl v krajním případě znamenat konec plánu na vládu s ANO. Proti Pochemu mají výhrady prezident Miloš Zeman i komunisté, kteří by měli vznik kabinetu umožnit.

Premiér Andrej Babiš (ANO) proto Pocheho v sobotu vyzval, aby kvůli tomu o místo ve vládě neusiloval. Poche uvedl, že neuvažuje o tom, že by se nominace na funkci ministra zahraničí vzdal.

Aktuální situaci by podle Hamáčka měl řešit premiér a předseda ANO Andrej Babiš. "Nálada v poslaneckém klubu je taková, že my jsme splnili vše, co se očekávalo," uvedl Hamáček. Odkázal přitom na připravené principy koaliční spolupráce, na kterých se jeho strana shodla s ANO. Premiér by podle nich měl respektovat personální návrhy ČSSD, řekl. "Pokud bychom ty principy porušili ještě předtím, než začneme spolupracovat, tak je to problém," konstatoval Hamáček.

Hrozí ústavní krize

Babiš v sobotu zpochybnil Pocheho nominaci několik hodin poté, co sociální demokraté vyhlásili výsledky stranického referenda, ve kterém schválili spolupráci s ANO. Uvedl, že Pocheho ke jmenování nenavrhne, protože by to s ohledem na výhrady Zemana a KSČM způsobilo ústavní krizi. Hrad v sobotu odpoledne prostřednictvím mluvčího uvedl, že Pocheho ministrem prezident Zeman nikdy nejmenuje.

Zeman dříve řekl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky. Média také připomínají, že mu může vadit fakt, že Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Hamáček věří, že by neshody mohla vyřešit schůzka Zemana s Pochem, která by měla následovat poté, co Babiš v neděli odpoledne předloží jména navrhovaných ministrů za ČSSD prezidentovi.

Hamáček nevyloučil, že by nakonec kvůli sporu o nominace ministrů vláda ANO a ČSSD vzniknout vůbec nemusela. "Je to jedno z řešení, které může nastat, nemůžu ho vyloučit. Pokud sociální demokracie udělala vše, co se dalo, a z viny někoho jiného se to zkomplikuje, tak ČSSD už nemá kam ustupovat," prohlásil. Dodal, že kandidáti ČSSD do vlády byli známi už několik týdnů a výhrady k nim se veřejně objevily až nyní.

Předseda ODS Petr Fiala v televizní debatě upozornil především na to, že by se měly ctít ústavní principy. "Není to prezident, kdo určuje, kdo sedí ve vládě, ale je to premiér a strany, které ve vládě sedí," uvedl. Glosoval také Babišova slova, že Poche by se zachoval státotvorně, kdyby na funkci netrval. Vyjednávání o vládě od října hatí podle něj především to, že právě Babiš za každou cenu trvá na tom, že bude premiérem. Kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda koalici s ANO odmítá většina stran.