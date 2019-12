Přejmenování Gottwaldova na Zlín bylo v roce 1989 velmi rychlé

Navrácení městu Gottwaldov jeho původní jméno Zlín bylo jedním z nejvýraznějších požadavků v revolučních dnech listopadu 1989 v tehdejším Gottwaldově. "Jméno Gottwaldov tady vlastně nikdy pořádně nezakořenilo, a když byla první příležitost, a to byly demonstrace po 17.listopadu, okamžitě to vyskočilo jako požadavek, takže na náměstí burácelo volání 'Až žije Zlín!'," řekl historik Zdeněk Pokluda. Město neslo jméno po prvním komunistickém prezidentovi od roku 1949.

Přejmenování města bylo velmi rychlé. "Díky tomu, že doba byla revoluční, i věci, které se předtím zdály nemožné, se naráz mohly velmi rychle uskutečnit. Stačily tři až čtyři týdny, od požadavků na náměstí po úřední rozhodnutí uplynul velmi krátký čas," uvedl Pokluda. Počátkem prosince požadavek navrácení jména Zlín oficiálně předložilo Občanské fórum, 12. prosince rada městského národního výboru rozhodla podat žádost o změnu pojmenování na Zlín. Následně 15. prosince bylo na mimořádném zasedání městského národního výboru rozhodnuto předložit kompetentnímu orgánu potřebný návrh, poté následoval poslední stupeň rozhodování - rada Jihomoravského krajského národního výboru v Brně svým usnesením z 21. prosince 1989 stanovila název Zlín s účinností od 1. ledna 1990.

Jméno Zlín už ve městě v prosinci běžně zaznívalo, zvláště hlasitě to bylo při bouřlivém uvítání Tomáše Bati juniora, který do města přijel 16. prosince. "Vzpomínám si, že když jsme vítali Baťu, tak jsme ho vítali v Malenovicích, kde už jsme přelepili název Gottwaldov na Zlín," řekl někdejší disident Stanislav Devátý. Změnu podle něj tehdy chtěli všichni. "Chtěli jsme ještě přejmenovat i hotel Moskva, ale to už vzbudilo nějaký odpor a už se tím nikdo velice moc nezabýval, což je škoda," uvedl Devátý. Hotel nese toto jméno dodnes.

Podle Pokludy bylo navrácení jména Zlín místním specifikem, nepodporovali jej však pouze místní občané. "Tento požadavek se objevil i na mnoha místech v republice. Myslím si, že to bylo politickými kontakty Občanského fóra, požadavek se dostal i mimo Zlín a do Zlína tehdy chodily z různých míst republiky stovky a stovky podpisů občanů, aby jméno Gottwaldov bylo konečně odstraněno," uvedl historik.

Změna názvu města byla podle něj z dnešního pohledu poměrně snadná. "Stačilo místo dosavadních hlavičkových papírů natisknout nové hlavičkové papíry, nechat vyrobit nová razítka a zaplatit orientační cedule při vjezdu do Zlína. V porovnání s dneškem byla technická stránka velice dobře proveditelná," uvedl Pokluda.