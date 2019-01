Daří se nám spousta věcí, hájí svou pozici ministr Plaga

Ministr školství Robert Plaga (ANO), o jehož dalším působení ve funkci se spekuluje, je přesvědčen, že se jeho úřadu v posledním roce mnoho věcí daří a spousta je rozpracovaná. Ve vyjádření, které zaslal ČTK, upozornil na přidávání peněz do všech úrovní škol i do sportu. Uvedl, že jeho cílem je školství stabilizovat.

"Mým cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn. To je něco, co školství v posledních letech spíše škodilo. V každém případě jsou personální záležitosti vlády plně v rukou pana premiéra," uvedl Plaga. Premiér Andrej Babiš (ANO) na cestě po Asii ve čtvrtek odmítl spekulace médií komentovat. Uvedl pouze, že pokud by věc byla aktuální, nejprve by o ní hovořil s prezidentem a až poté s médii.

Plagu ve čtvrtek kritizoval prezident Miloš Zeman za jeho schůzku s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, označil to za hrubou chybu. K tomu ministerstvo zopakovalo, že Plaga se k výrokům BIS ohledně údajného ruského vlivu na školství stavěl velmi rezervovaně a schůzka s Koudelkou to nezměnila. Snahu o změnu výuky moderních dějin avizoval ministr už dříve.

Obecně Plaga nechce hájit sám sebe. "Záleží, jak to vidí terén, tedy oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Za sebe jsem toho názoru, že v odborné rovině se během roku mého působení řada věcí na ministerstvu daří a spousta je rozpracovaná," uvedl ministr. Připomenul, že úřad masivně přidává prostředky nejen do regionálního, ale i vysokého školství, důsledně postihuje podvodné poskytování vysokoškolského vzdělání. "Masivně přidáváme finance také do sportu. Navýšili jsme finanční podporu programu pro kluby, ve kterých sportují děti a talentovaná mládež, a podstatně jsme u tohoto programu zrychlili administraci," uvedl.

Plaga se s Koudelkou, kterého Zeman opakovaně odmítl povýšit a pravidelně jej kritizuje, sešel ve druhém lednovém týdnu. Podle ministerstva schůzka potvrdila, že v době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin, což by měl být jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích plánů. Později ministerstvo upozornilo, že nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, jak schůzku interpretovali někteří novináři.

Spekulace o Plagově možném konci ve vládě přinesly ve čtvrtek Lidové noviny, jež prostřednictvím mediální skupiny Mafra vlastní holding Agrofert, který před dvěma roky vložil premiér Babiš do svěřenského fondu. Uvedly, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který sice loni zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici. Vokřál řekl, že jsou to jen spekulace. S Babišem probíral více možností svého dalšího působení.