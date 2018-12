Soudy, vláda či EU. Lidé s exekucemi na ně koukají s nedůvěrou

Lidé, kteří mají zkušenost s exekucí, výrazně méně důvěřují demokratickým institucím, ať už jde o soudy, vládu nebo Evropskou unii. Vyplývá to z průzkumu agentury Median zpracovaného pro web A2larm.cz. Autoři průzkumu se ptali 819 lidí z chudší poloviny domácností (s příjmem do mediánu) ve věku 18 až 65 let.

Zatímco mezi lidmi, kteří se s exekucí v posledních pěti letech nesetkali, důvěřuje soudům 55 procent, u lidí, kteří s exekucí zkušenosti mají, jde o 37 procent dotázaných. Vládě důvěřuje 29 procent z chudší poloviny Čechů bez exekuce, u těch s exekucí je to 18 procent. V případě EU je důvěra u lidí bez exekuce na 37 procentech, u těch, kteří se s exekucí v posledních pěti letech setkali, je na 25 procentech. "V souhrnném pohledu lze konstatovat, že 41 procent respondentů se zkušeností s exekucemi trpí nízkou institucionální důvěrou, zatímco mezi zbytkem chudší poloviny Čechů to je pouze 21 procent," uvedli autoři průzkumu.

Zkušenost s exekucí podle průzkumu ovlivňuje také to, jak lidé vnímají demokracii. Zatímco u lidí z chudší poloviny Čechů, kteří se s exekucí v posledních letech nesetkali, považuje demokracii za nejlepší zřízení 43 procent lidí, u těch s exekucí převládá názor, že "pro lidi, jako jsou oni, na režimu nezáleží".

Respondenti s exekucemi měli často exekucí více a z různých důvodů. Za nesplacené úvěry a krátkodobé půjčky se podle jejich slov dostalo do problémů 57 procent z nich, dalším důvodem bylo například opožděné placení nájmu a poplatků (27 procent) nebo braní úvěrů na pokrytí předchozích půjček (33 procent).