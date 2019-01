Tvrdý brexit může zkomplikovat obchod s léky, varuje celní firma

Odchod Velké Británie z EU bez dohody může výrazně zpomalit dopravu léků mezi Evropskou unií a Británií. Farmaceutickým firmám by tzv. tvrdý brexit přinesl vážné logistické i obchodní komplikace a znemožnil by plynulý a oboustranný obchod. Upozornila na to společnost Gerlach, která je v Česku největší poskytovatel celních služeb pro dovozce i exportéry. Zboží by nebylo možné dovážet ani vyvážet bez nově vydaných registrací a povolení k distribuci, dodala firma.

"Největší problém spatřuji v tom, že bude nutné velmi rychle opatřit nové certifikáty a registrace léků, což firmy nemusí do března stihnout. Celníci budou tyto dokumenty vyžadovat a bez patřičných povolení zůstane zboží v celním skladu, i když se fyzicky dostane přes hranice. To může přispět k významnému zpomalení či omezení proudu dovážených i vyvážených léků," uvedl generální ředitel společnosti Gerlach Luděk Procházka.

Měsíčně putují oběma směry desítky milionů balení léků. Léky na hranicích EU a Velké Británie budou v případe tvrdého brexitu podléhat stejným pravidlům, jaká platí pro takzvané třetí země.

Podle Procházky farmaceutické firmy podnikají řadu kroků na zmírnění předpokládaných logistických a obchodních rizik. "Těžkosti ale způsobí dopravcům i farmaceutickým firmám špunt, který vznikne na hranicích. Dlouhé kolony kamionů mohou podle různých studií dosahovat i délky patnácti kilometrů, i když bude jedno odbavení trvat pouhé dvě minuty," dodal. Aby se tomu vyhnuly, začaly britské farmaceutické firmy převádět registrace léčiv na nové držitele v zemích EU.

Do ČR se letos od ledna do listopadu dovezly zdravotnické produkty, včetně léků, za 102 miliard korun. Export dosáhl 56 miliard. Každoročně lékárny v ČR za léčiva a zdravotnické prostředky utrží kolem 70 miliard korun.