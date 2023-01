V centru architektury bude do konce dubna výstava o bydlení v metropoli

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) připravil výstavu, která přibližuje fenomén bydlení v metropoli. Novinářům ji v úterý v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představili dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a šéf IPR Ondřej Boháč. Vernisáž výstavy se koná v úterý v 19.00 a expozici, která potrvá do konce dubna, doprovodí program v podobě diskuzí či promítání filmů.

Hlavním cílem výstavy je podle Boháče přiblížit lidem informace a data o bydlení v hlavním městě, které je v posledních letech zejména v důsledku prudkého nárůstu cen bytů i nájmů diskutovaným tématem.

Výstava zahrnuje panely s údaji a také audiovizuální prezentaci, která s pomocí fotografií přibližuje různé formy bydlení v metropoli od luxusních půdních vestaveb v centru až po nocležiště bezdomovců. Výrazným prvkem expozice je také velký gauč, na který se návštěvníci mohou posadit. "Jeho velikost není náhodná, je to velikost nejmenšího bytu, který se v Praze na trhu nabízí - osm metrů čtverečních," vysvětlil Boháč.

Výstavu doprovodí program v podobě komentovaných prohlídek, promítání filmů a diskuzních večerů. Jeden z nich má název "Byt za 10 milionů?" a navazuje na obdobnou debatu, která se uskutečnila před třemi lety. Tehdy se však jmenovala "Byt za sedm milionů?"

To ilustruje prudký růst cen bydlení v Praze, kde podle dat prezentovaných na výstavě stojí běžný byt 13 průměrných ročních příjmů, zatímco například v Belgii je to pět. Jedním z témat je také obecní výstavba, kterou končící magistrátní koalice považovala za zásadní i z hlediska růstu počtu obyvatel v metropoli. "Podle nějakých predikcí je to až 400 tisíc nových obyvatel do roku 2070 a velice záleží na tom, jak tito lidé budou v našem městě bydlet," řekl v úterý Hřib.

Podle analýzy společnosti KPMG z roku 2018 po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194 tisíc bytů, nyní jich magistrát a městské části spravují asi 30 tisíc. Podle předloni schválené strategie chce město počet svých bytů do roku 2030 rozšiřovat o 500 ročně, za poslední roky nicméně jejich počet naopak klesá a nové se prakticky nestaví. Celkem i se soukromou výstavbou by podle strategie mělo každý rok vzniknout 9000 nových bytů, aby byly potřeby města naplněny. Za rok 2021 bylo podle dat Českého statistického úřadu v metropoli dokončeno 5228 bytů.