V Česku bylo testováno na koronavirus 135 vzorků

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový typ koronaviru dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Podle ředitele SZÚ Pavla Březovského je k testování připraveno dalších devět či deset vzorků. Není namístě testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Musí přijet z oblasti, kde se nemoc šíří, a mít horečku nad 38 stupňů, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Informace zazněly po čtvrtečním jednání Ústřední epidemiologické komise na ministerstvu zdravotnictví.

"Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Panika ale není namístě. Systém je podle něj nyní zahlcen případy nemocných s chřipkou, kteří cestovali a mají strach, že mají koronavirus. Takových lidí jsou podle něj desetitisíce, volají lékařům i do nemocnic. Ministr připomněl, že rizikové jsou zatím jen čtyři oblasti na severu Itálie - Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia-Romana. Většina Čechů přitom jezdí lyžovat do regionu Trentino.

Důvod podle něj není ani nakupovat potraviny. "Nepředpokládá se žádná izolace většího rozsahu, ale i kdyby došlo k izolaci jednoho či dvou měst, tak máme systém krizového zásobování potravinami, které by rozváželi hasiči," řekl Prymula.

Většina nakažených má podle ministra mírný průběh nemoci, nejnebezpečnější je pro seniory. Inkubační doba je podle Prymuly nejčastěji mezi třemi a pěti dny, úřady počítají preventivně s karanténou na 14 dní. "Typický je suchý kašel a teplota. Zápal plic, který je nejčastější komplikací, se vyvíjí někdy kolem osmého devátého dne," dodal.

Léčit jde podle něj zatím jen příznaky. "Řeší se to, jestli je pacient dehydrovaný, na bolesti analgetika a pokud je dechová nedostatečnost, tak přístroj na saturaci kyslíkem," uvedl. Proti příčině zatím léčba není, v březnu by měly být první výsledky studie. Vakcíny se zatím vyvíjejí, případné testy by trvaly asi 18 měsíců.

Čtvrteční informace o tom, že se nakazil v Japonsku už vyléčený pacient, podle primářky Kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce Hany Roháčové nemusí být potvrzená. Pravděpodobnější podle ní je, že nemocí vzniká imunita.

Ústřední epidemiologická komise ve čtvrtek ministerstvům, krajům a dalším orgánů státní právy a samosprávy uložila, aby rozpracovaly své krizové plány podle svých gescí. Zabývat by se měly i zásobováním nebo výrobou, pokud by byla nařízena karanténa.

Pro státní nemocnice chce ministerstvo prostřednictvím Státní správy hmotných rezerv nakoupit respirátory v řádu týdnů, investuje asi 30 milionů korun. "Diskutovali jsme s výrobci, aby produkce šla přednostně pro české zdravotnictví," uvedl Prymula. Respirátorů by mohly být podle jednání s výrobci desetitisíce, ministerstvo je dá i praktickým lékařům. Ministerstvo ve středu poslalo všem lékařům dopisy, jak postupovat v případě kontaktu s pacientem s rizikem nakažení koronavirem.

SZÚ posílí přetíženou informační linku z jednoho na pět míst. Informační tabule na dálnicích, které upozorňují od středy cestující z Itálie, aby navštívili web ministerstva s informacemi o nákaze novým typem koronaviru, budou lidi na odjezdu vyzývat, aby se nahlásili do systému DROZD ministerstva zahraničí, což mu pak umožní cestovatele kontaktovat.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii. Itálie je s více než 500 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82 000.