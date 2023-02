V ČR se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů, stále méně než před covidem

V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií nákazy covid-19, je to nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s ním loni scházeli zahraniční turisté. Ve čtyřech krajích se už ale loni ubytovalo více turistů než před covidem. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"I když se návštěvnost meziročně zvyšuje, stále je patrný vliv nízké datové základny z předchozích roků, které byly negativně ovlivněny koronavirem. V porovnání s 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 89 procentech," uvedli statistici. V hromadných ubytovacích zařízeních loni strávili turisté celkem 50,6 milionu nocí. Meziročně to bylo o 59 procent více. V roce 2019 bylo přenocování 57 milionů.

Českých turistů se v tuzemsku ubytovalo zhruba 12,1 milionu, cizinců pak 7,3 milionu. "Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely," sdělil ČSÚ.

Předcovidový rok 2019 loni v počtu ubytovaných turistů překonaly kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina. V Libereckém kraji se ubytovalo 1,1 milionu turistů, v Královéhradeckém kraji 1,47 milionu, v Pardubickém zhruba 506 tisíc a na Vysočině téměř 647 tisíc.

Stále nejvíce turistů jezdí do Česka ze sousedního Německa. Loni se jich v ČR ubytovalo 1,85 milionu. Slováků dorazilo do českých ubytovacích zařízení téměř 780 tisíc a Poláků bezmála 615 tisíc. Následovali Američané, Britové a Ukrajinci.

Ukrajinců se loni v ČR ubytovalo přibližně 286 tisíc. Statistici upozornili, že do výsledků jsou započítány údaje týkající se ukrajinských občanů, kteří si ubytování hradili sami. "Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu, či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení," dodali.