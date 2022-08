V Praze je aut skoro jako obyvatel, počet vozů stoupl na 1,22 milionu

V Praze opět meziročně přibylo automobilů. Loni se jejich počet zvýšil o 56 362 aut na celkem 1,217 344 motorových vozidel, což je jen o něco málo méně, než má metropole obyvatel. Většinu z toho tvoří osobní automobily. Meziročně rovněž stoupl počet kilometrů, které řidiči po městě najezdili. Nejvytíženější komunikací byl stejně jako v uplynulých letech Barrandovský most. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK) za rok 2021.

V metropoli je 4067 kilometrů komunikací. Z celkového počtu vozidel registrovaných v Praze je většina osobních automobilů, kterých je 970 755. V roce 2020 evidovaly úřady v metropoli 925 716 osobních aut, v roce 2019 to bylo 911 844 aut. Ve srovnání se zbytkem Česka tvoří množství aut registrovaných v metropoli zhruba sedminu celkového počtu aut v republice. Nejvíc aut přibylo v letech 1990 až 2000, kdy se jejich počet zdvojnásobil.

Po Praze loni řidiči najezdili 22,956 milionu kilometrů, v roce 2020 to bylo 21,482 milionu kilometrů, píše se v ročence. Stejně jako v uplynulých letech, nejvíc najezdila osobní auta. V uplynulých dvou letech se proměnila intenzita dopravy. V roce 2020 meziročně klesla o osm procent, loni opět vzrostla a skoro vyrovnala předcovidový rok 2019, vyplývá z dat.

Nejvytíženější komunikací v Praze byl podle nich loni Barrandovský most, po kterém denně projelo 142 tisíc aut. Oproti předloňskému roku je to o 8000 aut více. Druhou nejvytíženější je Strakonická v úseku mezi Dobříšskou a Barrandovským mostem a třetí je Jižní spojka v úseku mezi Chodovskou a V Korytech. Aktuálně opravovaný Barrandovský most je zároveň nejvytíženějším mostem přes Vltavu. Za ním jsou na druhém místě Hlávkův a třetí Radotínský.

Nejvytíženější běžnou křižovatkou je křížení Poděbradské a Kbelské se 70 tisíci aut denně a takzvanou mimoúrovňovou křižovatka Strakonická-Barrandovský most, kudy projede 194 tisíc aut denně. Nejvytíženějším tunelem je Zlíchovský tunel.

V meziročním srovnání se od roku 2010 nezměnila obsazenost v automobilech. Ta se v centru drží na 1,3 člověka na jedno vozidlo. Pro srovnání v roce 1990 to bylo 1,71, v roce 2000 pak 1,44 osob na vůz.