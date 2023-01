Vláda projedná stažení návrhu na očkování v lékárnách a zubních ordinacích

Ministerstvo zdravotnictví vládě doporučuje stáhnout ze Sněmovny návrh změny zákona o očkování proti covidu-19 v lékárnách a zubních ordinacích, který v prosinci 2021 přijala vláda ANO a ČSSD. Vyplývá to z programu středečního jednání vlády. Poslanci loni v září projednávání zákona přerušili.

"Rozšíření způsobilosti zubních lékařů a farmaceutů se navrhuje jako mimořádné a dočasné vzhledem k aktuální situaci, která však bude dle očekávání přetrvávat v roce 2022. Za účelem zabránění šíření epidemie nemoci covid-19 a ochraně životů a zdraví lidí v České republice je nezbytné dosažení co nejvyšší míry proočkovanosti," uvedlo ministerstvo pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) při předkládání materiálu v prosinci 2021.

S tím, že by se do očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla už v roce 2020 iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Vyzvala lékaře se soukromými ordinacemi, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům o očkování vyhrazený čas ve svých ordinacích.

O očkování v lékárnách velmi stojí zástupci České lékárnické komory (ČLnK), vedle vakcín proti covidu-19 by rádi aplikovali i očkování proti chřipce, které je potřeba každý rok. Zájem měla podle průzkumu komory asi polovina lékáren. Podmínkou by podle návrhu bylo specializované školení lékárníka. Proti očkování v lékárnách se v otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví vyslovili zástupci pěti odborných lékařských společností.

Očkování proti chřipce je potřeba každý rok, podstupuje ho jen asi sedm procent populace. Podle lékárníků by situaci větší dostupnost očkování mohla zlepšit. Podle lékařů lidé mají dost možností, ale očkovat se nechtějí. Lidem nad 65 let je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, mladším pojišťovny část ceny hradí zpětně.

Podle dřívějších informací podali lékaři v ordinacích zhruba šestinu dosud podaných dávek. Většinu z více než 18 milionů dávek očkování aplikovali zdravotníci ve velkých očkovacích centrech, kromě nemocnic byla také například ve sportovních či kulturních halách, obchodních centrech nebo na nádraží.

Ordinací praktických lékařů pro dospělé je v Česku asi 6800, pro děti a dorost 4800. Ne všechny ordinace, zejména dětské, se do očkování zapojily. Vakcíny podávají také specializovaná očkovací centra, některá jsou i v nemocnících. Zubních lékařů, kteří by se také mohli podle návrhu do očkování zapojit, je asi 7500 a lékáren zhruba 2800.