Za neděli přibylo 792 nakažených. Některé kraje zpřísňují opatření

Nedělní přírůstek potvrzených případů koronaviru v Česku byl po pěti dnech nižší než tisíc. Testy potvrdily nákazu u 792 lidí, což je polovina sobotního rekordního počtu. Ve volných dnech ale laboratoře zpravidla testují méně. Nedělní počet testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní v pondělí navečer. V Česku je nyní 14 438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 je hospitalizováno 288 lidí, z toho je 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 36 188 nakažených. Téměř 21 300 z nich se z nemoci vyléčilo a 456 lidí s covidem-19 zemřelo. Za minulý týden bylo úmrtí 19.

Uplynulý týden byl z hlediska nárůstu potvrzených nákaz rekordní, od úterý do soboty denní přírůstky překračovaly tisícovku. Za celý týden laboratoře prokázaly nákazu u 8038 lidí, což je podobný údaj jako za celý srpen. Více se ale testuje. Od úterý do čtvrtka jich laboratoře provedly vždy více než 15 tisíc, v pátek to bylo rekordních 18 329 testů. V sobotu sice počet klesl na 12 886, ale výrazně vzrostl podíl pozitivních nálezů. Činil téměř 12 procent, v pátek to bylo necelých osm procent. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 tisíc.

Druhá vlna epidemie

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Praha, a to přes 145 případů. Následuje Plzeň-jih s téměř 145 a Kladensko se 138 případy na 100 tisíc obyvatel. Více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Prah-východ, Cheb a Trutnov.

Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly je v Česku druhá vlna epidemie. Za 14 dnů až tři týdny může být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře, uvedl v neděli v České televizi. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi řekl, že kapacita lůžek je 4800, z toho na těžké stavy je tisíc lůžek.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. V pondělí začínají platit další regionální opatření, v celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začne podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.