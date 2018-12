Lucia Šoralová s projektem Nerez&Lucia natáčí první desku. V legendární folkové kapele nahradila zemřelou Navarovou.

Legendární kapela Nerez funguje na scéně už od poloviny osmdesátých let a proslavilo ji trio Vřešťál, Sázavský, Navarová. Frontmanka s nezaměnitelným hlasem v roce 2004 podlehla těžké nemoci a po letech ji nahradila Lucia Šoralová, která s Nerezem nyní natáčí první desku.

Lucia Šoralová se folku věnuje odmala. Už od sedmnácti let zpívala ve slovenském folklórním souboru Lúčnica a ke kapele Nerez měla vždycky blízko. Když měla samovolně vzniknout spolupráce v rámci projektu Nerez&Lucia, Šoralová neváhala ani minutu.

"Nebylo o čem diskutovat. Nerez jsem poslouchala už jako malá holka. Poznala jsem je na jednom z večírků, kam šla moje máma. Neměl mě kdo hlídat, tak me vzala sebou. Zamilovala jsem se do nich na první pohled," uvedla Šoralová.

V jednom z pražských studií se momentálně rodí první deska, na které Šoralová spolupracuje. Dle jejích slov se Navarovou nahradit nesnaží. Projev má jiný, ale ke své předchůdkyni přistupuje s pokorou a respektem.



Producent Zdeněk Vřešťál a kolega Vít Sázavský se na hudebním poli pohybují desítky let a spolupráci s Luciou si pochvalují. Zpěvačka se v minulosti pohybovala i v muzikálové branži. Od té by se ale ráda odprostila a soustředila se na vznik nové desky, která ještě nemá jméno.

Šoralová si projekt také nemůže vynachválit a hodlá v tomto seskupení setrvat i do budoucna.