Usedne Martin Šonka i do Kašparova Blériotu?

Pro naprostou většinu návštěvníků leteckých dnů je vždy vrcholem ukázek předvedení různých variací letecké akrobacie. Ta pochopitelně nebude chybět ani na dvaatřicátém ročníku Aviatické pouti, který se uskuteční o víkendu 1. a 2. června 2024 na pardubickém letišti. V programu letošního ročníku bude akrobatů hned několik a své místo mezi nimi bude mít i oblíbený Martin Šonka.

"Martin Šonka si svou akrobacií vždy získá přízeň diváků. Svědčí o tom nejen potlesk po vystoupení, ale i zástupy fanoušků čekajících na podpis, a to jak přímo u letadla, tak především na autogramiádách, které pořádáme v průběhu programu," říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti a pokračuje: "Martin Šonka patří k pravidelným účastníkům Aviatické pouti, a můžeme říci i k jejím stálicím. V průběhu posledních let se divákům představil již na několika typech letadel. Letos vystoupí na svém akrobatickém speciálu Extra 300SR a opět se také předvede na cvičném letadle Z-142C AF z pardubického Centra leteckého výcviku. V této organizaci působí již několik let jako instruktor při výcviku nových vojenských pilotů. S cvičným letadlem to bude trochu jiné, klidnější, pojetí akrobacie než na akrobatickém speciálu. Na něm nám předvede své oblíbené obraty, kdy si při některých z nich diváci zcela právem pokládají otázku, zda ještě platí zákony aerodynamiky. Vždy je to pěkná dynamická podívaná a jak znám Martina, jistě si pro letošní sezonu připraví i nějakou novinku. Máme se jistě na co těšit.

Pro letošní rok chceme připravit i trochu netradiční vystoupení Martina. Rádi bychom ho usadili do letadla, ve kterém zcela jistě nikdy neseděl, a to do Blériotu Ing. Jana Kašpara. Pochopitelně to nebude originál, ale replika postavená Václavem Vondráškem. Je to další Blériot, který v těchto dnech obohatil Letku Aviatické pouti. Tentokrát se jedná o repliku v podobě Kašparova letadla, se kterým v roce 1911 uskutečnil slavný přelet z Pardubic do Prahy. Jak jsme již před nedávnem oznámili, předchozí Blériot vyžaduje instalaci nového motoru, a ještě řadu další práce. Naproti tomu Kašparův Blériot již byl před řadou let zalétán. Od té doby uběhlo téměř patnáct let, během kterých již ale nelétal. Z toho důvodu si i tento kus vyžádá ještě nějaké pracovní úsilí a vyřízení potřebné legislativy. Uschopnit ho do letošní Aviatické pouti do letového stavu určitě nestihneme, ale pokud nenastanou nějaké potíže s oživením motoru, tak bychom rádi před diváky s Kašparovým Blériotem pojížděli, protože tento typ si své místo na pardubické Aviatické pouti právem zaslouží. Současně nás napadlo, že místo prvního českého aviatika by mohl zaujmout současný přední český pilot Martin Šonka a musím říci, že jsme ho nemuseli vůbec přemlouvat. Držte nám proto palce, ať se zprovoznění Kašparova Blériotu podaří a společně se budeme těšit na jedinečnou ukázku," dodává Jan Rudzinskyj.

Letový program bude v sobotu i v neděli trvat přes pět hodin, což je dost prostoru na množství ukázek na pardubickém nebi, ale k Aviatické pouti pravidelně patří i pestrý pozemní program s řadou prezentací a aktivitami pro děti i dospělé. Aviatická pouť je tradiční celodenní program pro celou rodinu.

Více informací o aktualitách z připravovaného programu lze získat na stránkách www.aviatickapout.cz