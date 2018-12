Reakce Jaromíra Soukupa na žalobu České televize

Televize Barrandov zásadně odmítá pokusy České televize o cenzuru českého mediálního prostředí. A zároveň vyzývá vedení této veřejnoprávní stanice, aby konečně sjednalo pořádek ve svém zpravodajském oddělení, které podle všeho získalo pocit, že právě ono je povoláno k tomu určovat, co se v Česku smí vysílat a co ne.

Ve čtvrtek 13. prosince oznámila Česká televize prostřednictvím svého twitterového účtu, že se chystá v souvislosti s pořadem Týden podle Jaromíra Soukupa podat na televizi Barrandov trestní oznámení. "Jsem ochotný přijmout fakt, že po vzoru Jiřího Paroubka nebo Davida Ratha na mě moderátoři nebo celá Česká televize podají žalobu za odvysílání satiry, ale podat trestní oznámení je podle mého zcela za hranou. Na druhou stranu mi to připomnělo citát známého spisovatele Gabriela Lauba: ‚Nikdo v dějinách nepronásledoval satiru. Pronásledována byla jen pravda v ní obsažená.' A v tom je podle mého řečeno vše." řekl Jaromír Soukup.

A tak televize Barrandov zásadně odmítá krok České televize, protože na rozdíl od této veřejnoprávní stanice považuje právo na svobodu projevu za naprosto nedotknutelné. Podávat na média a moderátory trestní oznámení za satirický pořad je podle vedení televize jen důkazem naprosté arogance a nadřazenosti.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup k tweetu České televize dále uvedl: "Nic nesvědčí o aroganci a zapšklosti České televize víc než nápad podávat trestní oznámení za satirický pořad. Ale zároveň si myslím, že je to moc dobrá ukázka intelektuální vyprázdněnosti tamní instituce, které na jednu stranu nedělá problém moralizovat kohokoliv, kdykoliv a o čemkoliv, ale jež zároveň neunese, když si někdo dělá legraci z ní. Myslím si, že novináři by měli umět přijmout satiru a legraci úplně stejně jako třeba politici."

Zároveň populární moderátor dodal: "Každý, kdo jde do veřejného prostoru, musí počítat s tím, že si z něho někdo bude dělat legraci. Sám o tom vím své, protože i já jsem často terčem satiry a legrace, ale nikdy, opravdu nikdy by mě nenapadlo kvůli tomu kohokoliv žalovat. Přijde mi to buď jako klasická ukázka zakomplexovanosti, nebo naopak chorobného pocitu nadřazenosti. A pokud si redaktoři České televize myslí, že budou cenzurovat český mediální trh, pak bych je chtěl upozornit, že to nikdy nepřipustím. A je podle mého naprosto nepřijatelné, aby se novináři z veřejnoprávní stanice, která má sama máslo na hlavě, pokoušeli zastrašovat ostatní televizní stanice na trhu. Rád bych v tomto směru oněm novinářům z této stanice znova připomněl informace z jiného mého pořadu - Kauz Jaromíra Soukupa. Totiž že Česká televize dosud nezveřejňuje plné znění smluv v Rejstříku smluv bez začerňování klíčových informací, doposud se nenechala zkontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem, takže veřejnost nemá objektivní informace o tom, kam teče oněch šest miliard, které tato stanice vybere na koncesionářských poplatcích," uzavřel Jaromír Soukup.