Kauzy Jaromíra Soukupa již dnes večer.

Nenechte si ujít Kauzy Jaromíra Soukupa. V dnešním díle dokončíme kauzu z minulého vydání. Je to strašidelný příběh lihové mafie, který má v sobě všechno. Brutální ovlivňování svědků, vyhrožování pistolemi, zmatené celníky, ale i úplatky státním bezpečnostním složkám a záhadná zmizení některých lidí. To vše v režii mafiánských bratrů Březinových za pomoci laxní a neschopné policie. Sledujte premiérový díl pořadu, kde pravda a spravedlnost hrají hlavní roli.

Ve středu 30. května odvysílá televize Barrandov další díl publicistického pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Začneme výčtem toho, co vše se generálnímu řediteli televize Barrandov podařilo odhalit. Neuvěřitelné čachry, které se děly v ČEZu v době, kdy jej řídil Martin Roman. Také první upozornil na fatální selhání ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který vydal z Česka vězně Jevgenije Nikulina do USA, nebo na kauzu bývalé vedoucí odboru licencí Energetického regulačního úřadu, Michaely Schneiderové, která byla odsouzená za to, že si myslela něco jiného než chtěli policisté a státní zástupce.

V druhé části pořadu dokončíme kauzu, ve které nechybí únosy lidí, výdělky ve stovkách milionů korun i podivná korespondence z vězení. Řeč je o lihové mafii v čele s jejím padrem Tomášem Březinou. Generální ředitel TV Barrandov vám ukáže, jak se příběh šéfa lihové mafie propojí i s evropskými dotacemi.

Sledujte Kauzy Jaromíra Soukupa již dnes ve 21.25 na TV Barrandov.