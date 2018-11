Orbán v Duelu s Jaromírem Soukupem: Pro Brusel jsme černé ovce, Babiše si vážím

V rámci oficiální návštěvy se setkal s mnoha českými politiky. I prezidentem a premiérem. Maďarský předseda vlády Viktor Orbán si našel čas také na exkluzivní rozhovor pro televizi Barrandov. V Duelu SPECIÁL jej vyzpovídal moderátor Jaromír Soukup.

Pane premiére, co pro vás osobně znamená Česko?

Nesnesitelná lehkost bytí, Hoří, má panenko. Zkrátka kulturu vysoké kvality, která je populární od šedesátých let.

A v politickém hledisku?

Česko pro nás Maďary znamená spojenectví. Obě země patří do Visegrádské 4. Prostoru, který trpěl, ale už je životaschopen a má velkou budoucnost.

V Evropské unii jste byl popotahován za to, že Maďarsko pod vaší vládou porušuje unijní hodnoty. Česká republika se vůči tomu vymezila. Co to pro vás znamená?

Náš vzájemný vztah už není spojenectví, ale přátelství. České gesto je pro nás velmi důležité a jsme za něj vděční. Opozice to vidí jinak, ale my reprezentujeme a chráníme evropské hodnoty. Liberálové na nás útočí a v Evropě všeobecně probíhá mocenský boj. Některá slova mohou v Evropě znamenat něco jiného na Východě a něco jiného na Západě. Zkrátka se jedná o politický boj.

V mnohém s vámi souhlasím, podobně jako někteří "čeští vlastenci". Nepřijde mi v pořádku, že lidé, jejichž kandidáti ve volbách neuspěli, hned osočují ty úspěšné. Jak to vidíte vy?

Každý má svou identitu. Nás voliči podpořili, protože chceme bránit hodnoty své země. Ti, kteří volby nevyhráli, jsou v opozici nejen vůči nám, ale také vůči voličům. V Evropě na ně ale jinak smýšlející země pohlížejí jako na spojence. To je špatně. Není správné, že se staví proti národním státům.

Vaše preference jsou v Maďarsku stále vysoké. Jste protiimigrační, zřídil jste například tranzitní zóny či oplocení na hranicích. Jak se vám opatření osvědčila?

Myslím, že nás v Bruselu vidí jako černé ovce, protože jsme se konkrétně snažili něco dělat proti migrační politice. Liberálové mě za to nenávidí. Jejich snem je Evropa, která se zbaví vlastních dějin, národů a státního občanství. Vznikne z toho smíšenina. Nechtějí Čechy, Poláky, Maďary, nebo Slováky. Chtějí nového Evropana, který vznikne tím, že sem přivolají v rámci migrace lidi nejrůznějšího typu. S touto myšlenkou absolutně nesouhlasím.

Migrační kvóty jste koneckonců označil za šílené.

Víte, migrace je i záležitostí demokracie. Změnila by náš život i charakter státu, zasáhla by nás do hloubky. Nemůžeme se rozhodnout pro migrační zákony, aniž bychom to nekonzultovali s občany. Lidé pak budou mít pocit, že se jejich země mění, ale jich se nikdo neptá na názor. V západní Evropě se nikdo lidí neptal, ale to už je jejich problém. My jen žádáme, aby nám násilím nechtěli vnutit něco, co naši lidé nežádají. Naše hranice musíme chránit, a proto jsou kvóty směšné.

Jsem rád, že slyším vaši vizi Evropy. Přijde mi logická. Shodl jste se na migrační politice s českým premiérem Andrejem Babišem?

Ve věci migrace mohu počítat s jeho podporou a on zase může počítat s mojí. Často zastupujeme společné stanovisko. Vašeho premiéra si velmi vážím. Jsem rád, že do evropské politiky přišel někdo, kdo v ní dříve nepůsobil. Já jsem politikem třicet let a vidím, že občas se stále vracejí stejné kauzy. Proto jsou důležití lidé zvenčí. Přinášejí svěží vítr do věcí, které se opakují. Takovým člověkem pan Babiš je.

Společnou máte pracovitost. Premiér Babiš údajně spí tři hodiny denně, jak je to u vás?

Spím málo, ale s Babišem nechci soutěžit. Dělám práci, která člověka zatěžuje, ale dělám ji rád. Mám vlčí spánek. Na dvacet minut usnu, pak se vzbudím, pak zase usnu.

Zpět k vážnějším věcem. Prosadil jste právní úpravu, která postihuje nevládní organizace, za což jste kritizován. Stojíte si za ní?

Existuje Maďar jménem George Soros. Vydělal hodně peněz a je schopen organizovat své věci v celé střední Evropě. Vytvořil síť "civilních politických aktivistů". Já jsem s panem Sorosem schopen mluvit o spoustě věcí, ale existuje zde červená čára a tou je národní bezpečnost. Tu nikdo nesmí překročit. A migrace je otázkou národní bezpečnost a já neumožním, aby bylo ohroženo bezpečí Maďarů. Proto musí být civilní organizace pod přísnou kontrolou.

Soros je aktivní i v České republice, především tedy jeho Open Society Foundation. Ta se dostala do popředí v souvislosti s nedávnou kauzou Andreje Babiše a jeho syna, protože sponzoruje internetový portál novinářky Sabiny Slonkové, která reportáž se synem premiéra natočila.

Žijeme v demokracii. Lidi nelze umlčet a ani je nemůžeme umlčet. Každý má právo se svobodně vyjádřit. Kauzu vašeho premiéra nechci nijak rozebírat, nemám k ní co říct. Proti Sorosově síti ale můžeme dělat jen jednu věc. Systematicky odhalovat, odkud jsou daní lidé, kdo je financuje a v jakých kauzách vystupují.

Jak vidíte hospodaření v Evropě?

Řekl bych, že jako V4 poháníme evropskou lokomotivu kupředu. Nechodíme do Bruselu jen pro peníze, máme výkon i skvělou ekonomiku. Zesílení V4 je dobrá zpráva pro celou Evropu. Máme infrastrukturu na Západ i Východ. Chybí nám ale na Sever a Jih, což považuji za velký úkol do budoucnosti.

Neměli byste V4 rozšířit ještě o Rakousko? Politickými názory se k ní kolikrát blíží.

To je těžké, protože vždy se mezi námi najde jeden člen, který má ke změnám výhrady. Navrhuji, abychom udrželi V4 jako kompaktní celek a pouze ji budovali speciálními vztahy.

Co podle vás současná Evropa nejvíce potřebuje?

Nové volby. Nynější Evropský parlament byl zvolen před pěti lety. V jejich průběhu došlo k obrovským změnám a lidé v něm už nejsou způsobilí. Potřebujeme nové poslance, kteří se budou angažovat za své národy. Pak budeme moci začít novou evropskou politiku, která se má ráda a bude fungovat. Uvidíme po volbách v květnu 2019. Teď je volba v rukou Evropanů.

Jak velký šrám, podle vás, zanechala na Evropě migrační krize a jaký bude mít dopad na volby?

Je dobře viditelné, že Evropa je rozdělená na dvě skupiny. Proimigrační a protiimigrační. Postoj první skupiny možná skončí dobře, ale já mám spíš opačný názor. Druhá skupina se nechce promíchat s jinými národy a jde o to, jak spolu tyhle dvě skupiny budou spolupracovat. A o tom se rozhodne příští rok po volbách.