Maurer: Češi v jídle málo experimentují, ale lepší se to

Češi jsou v jídle stále konzervativní a málo experimentují, ale pomalu se to zlepšuje, řekl zakladatel a vydavatele průvodce po tuzemských restauracích Pavel Maurer. Ve středu v Plzni zahájil devátý ročník Grand Restaurant Festivalu. Letos se do něj zapojilo 90 českých restaurací zařazených, které budou do konce února zájemcům nabízet zvýhodněné degustační menu.

"Loni měly restaurace v celé ČR přes 33 tisíc degustací (rekord v historii festivalu), z toho na konzervativnějším západě Čech zhruba tisíc. Letos už máme 25 tisíc rezervací, z toho v devíti restauracích v Plzeňském a Karlovarském kraji pět set," uvedl Maurer. Podle Maurera jsou Západočeši opatrnější, ale věří, že letos opět padne rekord, protože restaurace v regionu nabízejí asi tři tisíce míst. Zájem v sociálně slabším severomoravském regionu je tradičně dvakrát vyšší.

Loni bylo téma baroko na talíři a letos superpotraviny včetně lokálních produktů. Mezi nimi jsou klíčky z ředkve, borůvky, rakytník, prach z červené řepy i smrkové výhonky. "Suroviny jsou všechny okolo nás a je třeba je jen rehabilitovat. Češi v marketech nakupují jednostranně, ale například Vietnamci mají v košících úplně jinou zeleninu než my," uvedl. Podle Maurera se však situace v celé ČR pomalu zlepšuje, také díky tomu, že lidé mají peníze a chtějí už pestřejší a vyváženější stravu.

Ceny degustačního menu se drží devět let mezi 250 a 600 korunami podle počtu chodů. Tříchodové menu si objednává 98 procent konzumentů. "Jde o prestižní jídla za přijatelné ceny," uvedl.

Restauracím na špici v Maurerově výběru Grand Restaurant, kde je v letošním 22. vydání 970 provozoven, se podle zakladatele a vydavatele zvyšují tržby meziročně o 20 až 30 procent. Restaurace hodnotí tisíc lidí ročně, kteří se musí přihlásit a složitě identifikovat, aby byly vyloučeny falešné, zaujaté nebo nepřesné hlasy. Za 22 let se nastřádalo 180 tisíc hodnocení více než 10 tisíc provozoven.