Horské středisko Livigno je kvůli lavinám odříznuté od světa

Silnice do italského horského střediska Livigno jsou ze švýcarské i z italské strany od neděle až do odvolání uzavřeny kvůli nebezpečí lavin. Informoval o tom deník Il Giorno.

Místní úřady též kvůli nebezpečí lavin vyhlásily v celé provincii Sondrio druhý nejvyšší stupeň varování.

Italské úřady vyhodnocují od pondělního rána situaci a rozhodnou, zda je bezpečné přístupové komunikace do takzvaného italského Tibetu zpřístupnit.

⚠️⛔️ATTENTION⛔️⚠️

Starting from tonight at 21:00, the street of Passo Foscagno will be CLOSED for avalanche risk. Next update tomorrow 22nd Jan. at 06:00am. *we remind you that the street of Passo Gallo and Tunnel are still closed. pic.twitter.com/dYB0HwKLSd