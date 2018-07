Cena podle zákazníků? Chceme, aby věci byly pro každého, tvrdí designér

Nepodporuje "fast fashion" a libuje si v second handech - takový je designér, vítěz soutěže Art of Hunt a zakladatel New Aliens Agency Jakub Ra. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ uvedl, proč se zaměřil právě na módu a v čem je jeho značka Sperm on the Clothes unikátní.

Kdy jste si uvědomil, že se chcete věnovat módě?

Původně jsem chtěl být kadeřníkem, protože mě bavila práce s vlasy. Nakonec jsem začal i fotit. Ve 14 letech mi táta půjčil foťák a já začal zkoušet fotit. Hodně mě bavilo fotit lidi, fascinovaly mě tváře, a tak jsem šel na střední uměleckou do Brna (známou jako Šuřka), kde jsem studoval fotografii. Nicméně mě od malička bavila móda, rád jsem se oblékal trochu jinak, což se vždy odráželo v tom, že jsem vizuálně vyčníval. Oba zájmy jsem nakonec spojil. Odešel jsem studovat do Prahy a začal jsem fotit módu. Moje záliba tak vyústila v módní projekt, na které pracujeme s kamarádkou Michaelou Mazalovou: label SOTC (Sperm on the Clothes).

Jak byste charakterizoval label Sperm on the Clothes?

Je to spojení módy, fotografie, performance, hudby, prostě takový multižánrový projekt, který se hlavně obrací ke kritice módního průmyslu.

Pro koho je vaše oblečení určené?

Značka Sperm on the Clothes je hodně o undergroundové komunitě, která musí být hodně otevřená, punková a hodně rebelská.

Vy jste vyhrál ocenění od společnosti Jägermaister, která pořádala soutěž Art of Hunt. Co to pro vás a vaši tvorbu znamená?

Vzhledem k tomu, že díky vítězství budu mít příležitost pracovat se Zbyňkem Štanderou, který vlastní známou značku My Dear clothing, bude to zase trochu jiné a získám hodně zkušeností.

V čem?

Musím pracovat jinak, než jsem zvyklý, protože cílová skupina je trošku jiná. Ten projekt je komerčního charakteru, takže musím hodně balancovat na tenké hranici, protože já jsem rád anarchistický a v tomto případě se musím dost mírnit (smích). Zároveň ale tvorba nesmí ztratit můj rukopis.

Nosíte oblečení, které si navrhnete?

Ano. Vlastně to tričko, co mám dnes na sobě, je z naší poslední kolekce SOTC.

Dá se tedy říct, že už nikde jinde nenakupujete?

V podstatě dost málo. Když jdu nakupovat, většinou zamířím do second handů, protože se tam dají najít super kousky, které nikdo jiný na sobě nemá, materiály jsou kvalitní a má to minimální ekologickou stopu. Ale co se týče "fast fashion" řetězců, ty jsem úplně odstřihl, nechci je podporovat. Osobně doufám, že jich bude míň a míň.

Myslíte si, že je to reálné?

Já si myslím, že ano. Je pravděpodobné, že to úplně nezanikne, protože ta jejich ekonomika je dost silná, ale tím, jak mladá generace řeší životní styl, zdravé stravování a ekologii nejen v módním průmyslu, tak si myslím, že s mladou generací se to posune k lepšímu.

Zpět ale k vaší tvorbě. Jak na ní reaguje okolí?

Lidi tady v Praze to dost baví, kupují si oblečení, které pak nosíme společně na party, takže tímto způsobem se naše komunita utužuje. Taky mamce se moje oblečení líbí. Dokonce si rodiče na Vánoce přáli nějaké oblečení ode mě, tak jsem jim jako dárek vyrobil věci na míru a přišlo jim to fajn. Osobně si myslím, že naše značka, nebo alespoň poslední kolekce, je hodně diverzitní a tvárná - každý si vybere to svoje, to byla jedna z hlavních myšlenek. Přetvořit vlastně kousky různých stylů do našeho rukopisu. A co se týče agentury New Aliens, tam nám všichni dost fandí a líbí se to, jaké projekty s lidmi děláme a jakým směrem jdeme.

A co cena? Může si vaše oblečení dovolit každý?

Chceme, aby naše oblečení bylo pro kohokoliv. Nejvíce nám záleží na tom, aby lidé měli z nákupu u nás radost. Často to probíhá tak, že se případného zákazníka zeptáme, kolik by vlastně za vybrané oblečení chtěl zaplatit. Pro někoho je super sto korun a pro někoho zase tisíc. Necháváme to na nich.

Je to výhodné?

Jde spíše o filozofii, že to za méně peněz prodáme a tím uděláme lidi šťastnými, než abychom na tom vydělali. To bychom museli dělat všechno ve větším a rozjet sériovou výrobu, třeba deset stejných triček, ale to my neděláme, každá naše věc je originál.

A jak to tedy u vás funguje?

Vybíráme kousky ze second handu, cokoliv, co se nám líbí a co nás zaujme. Zhruba během tří minut vyřešíme nápady, jak dané oblečení přešít či upravit do finální podoby. A pokud se shodneme, tak se oblečení vezme domů a začneme s úpravami. Celá ta značka je také hodně o názoru a o nějaké kritice módního průmyslu. Proto si i někdy vybereme oblečení, které bývalo v minulosti hitem, a jen ho mírně upravíme, celé ho nepřešíváme, ztratilo by pak energii té doby.

Zmínil jste, že vaše značka kritizuje módní průmysl. Proto vybíráte oděvy ze second handů, které pak přetváříte?

Ano. Vše je u nás recyklované. Člověk by měl taky přemýšlet nad tím, jakou stopu tady po sobě nechává, co je za tím, co dělá a pokud někdo takový je, určitě pro něj bude výhoda, že neznečišťuje vodu, nepodporuje to, že malé děti šijí pro velké řetězce. Takový člověk třeba nemá problém přijít do sekáče a vybrat si něco nošeného. Materiály byly dřív kvalitnější, a když se to dvakrát vypere, je jako nové. Navíc to oblečení je jedinečné, protože stejné na ulici nepotkáte.

Myslíte, že lidé takto přemýšlejí, když nakupují?

Myslím, že spousta lidí ano, zejména mladá generace. Ale je to hodně o informovanosti lidí. Například můj přítel pracuje v obchodě s veganskou kosmetikou, která bojuje i proti testování kosmetiky na zvířatech. Nedávno mi vyprávěl o tom, že do obchodu přišla jedna paní a hrozně se divila, že se testování na zvířatech vůbec někde děje, přitom tento způsob bohužel volí 95 procent většiny značek. Bohužel, osvěta stále není dostatečná.