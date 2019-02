Mikina s oprátkou. Módní značka se musela omluvit

Luxusní módní značka Burberry je po Guccim další společností, která se v posledních dnech omlouvala za nevhodné oblečení. Během London Fashion Week představila mikinu s kapucí, která měla kolem krku šňůrky ve tvaru oprátky. Zprávu přinesl server CNN.

V únoru jsme vás už informovali o kontroverzním svetru italské značky Gucci, před pár dny zase vzbudila na twitteru pozornost pleťová maska z černého uhlí. Nyní se pod palbu kritiky dostala kvůli své mikině britská módní společnost Burberry. Za nevhodné oblečení se omluvila a následně ho ze své kolekce stáhla.

"Hluboce se omlouváme za utrpení, které jsme způsobili jedním z našich produktů, jenž se objevil v naší A/W 2019 kolekci. Ačkoliv byl design oblečení inspirován námořnickým tématem stejně jako celá kolekce, bylo to necitlivé a přiznáváme svou chybu," citoval server CNN ředitele Burberry Marca Gobbettiho.

Návrh mikiny byl kritizován samotnou modelkou, jež se na přehlídce v oblečení objevila. Před přehlídkou vyjádřila své obavy ze šňůrovité oprátky, její námitky ale nikdo nebral v potaz. "Sebevražda není móda. Je to mimo mé chápání, jak někdo může dovolit design připomínající oprátku. Jak to mohl někdo přejít a myslet si, že to bude v pořádku, obzvlášť když to oblečení cílí na mladé dívky," komentovala modelka Liz Kennedyová na svém instagramu.

Dále uvedla, že samotní zástupci značky si dělali z kontroverzní mikiny legraci ještě před zahájením přehlídky. "S někým jsem o tom vedla krátkou konverzaci, ale vzešlo z toho jen to, že to je prostě móda," uvedla. Samotný Gobetti nakonec Kennedyové osobně zavolal a omluvil se jí.

Mikinu kritizovala také britská nadace Mental Health Foundation. "Je to zklamání, když vidíme takové znázornění. Obzvlášť v dnešní době a s ohledem na to, kolik práce jsme v posledních letech v oblasti duševního zdraví udělali. Potěšilo mě, když jsem slyšel, že se módní dům nakonec omluvil a oblečení z kolekce stáhl," sdělil ředitel charitativní nadace Antonis Kousoulis.