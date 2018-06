Čínské matky jsou po porodu hýčkány luxusem

V Číně, kde jsou podle tradice maminky a jejich miminka první měsíc po porodu hýčkány, nabízejí luxusní specializovaná centra na úrovni pětihvězdičkových hotelů měsíční pobyty za cenu v přepočtu až čtvrt milionu korun. Píše o tom agentura AFP.

Kurzy jógy, masážní salony, školené ošetřovatelky, jídla připravovaná vždy pohotovými kuchaři, to vše nabízí relaxační centrum pro matky po porodu v Šanghaji na východě země, kde je vše zorganizováno tak, aby matky měly co největší pohodlí.

Tradiční čínská kultura předepisuje mladým matkám, aby se po dobu prvního měsíce po porodu co nejméně namáhaly, aby relaxovaly a dbaly na správnou výživu. Musejí zvláště pečovat o svoje zdraví.

Maminky většinou zůstávají doma, ale roste počet specializovaných zařízení, jako je mezinárodní centrum poporodní péče v Šanghaji, kde za měsíc pobytu maminky zaplatí až 70 tisíc jüanů (asi 235 tisíc Kč).

"Dali jsme přednost profesionálnímu zařízení, aby se staralo o naše miminko. Nemáme s tím zkušenosti," vysvětluje čtyřiatřicetiletá Jü Süe-tching, jejíž synek Kchang-kchang se narodil před několika týdny.

K dispozici tu je sbor zdravotních sester, ošetřovatelů a koučů. V pokoji s matkou a novorozencem spí rovněž chůva. Fotoateliér zvěčňuje první okamžiky života kojence. A instruktoři vysvětlují matkám, jak se starat o dítě, ale i o sebe.

Pokud jde o otce, mohou, pokud si to přejí, v zařízení rovněž pobývat. Většinou se však spokojují jen s návštěvami.

Podle Jü Süe-tching, která pracuje pro americkou společnost Hewlett-Packard, pomáhá pobyt ve specializovaném centru celé rodině. "Kdybych s miminkem přišla rovnou domů, nikdo by se v noci nevyspal. Mám mateřskou dovolenou, a tak to pro mě není problém, ale manžel musí chodit do práce," říká.

Tradice poporodního odpočinku spadá do druhého století před Kristem, uvádí Elizabeth Chuej ze školy pro zdravotní sestry při Hongkongské univerzitě.

Manželkám čínských císařů se po porodu dostávalo zvláštní péče. Držely speciální dietu a měly zvláštní režim, aby se mohly vrátit do běžného života a vyhnuly se infekcím.

"Pro tehdejší lidi znamenala dobrá péče o matky zároveň užitek pro dítě. A tento postoj přetrval do dnešních dní," vysvětluje paní Chuej.

Podle některých starých předpisů se nesměly matky po dobu prvního měsíce po porodu sprchovat a čistit si zuby a dokonce nesměly ani vycházet ven. Soudilo se, že by to narušilo tepelnou a duchovní rovnováhu těla.

Jü Süe-tching si tak týden nemyla vlasy, ale lékaři z centra ji ujistili, že to není nezbytné.

Mnoho expertů v Číně dnes doporučuje pragmatičtější přístup, na půli cesty mezi čínským a západním lékařstvím. Některé staré rituály podle nich nejsou hygienické, mohly by zvýšit pocit izolace a způsobit poporodní deprese.

Podle státního periodika Legal Daily počet poporodních center v Číně v posledních letech prudce vzrostl: v roce 2000 jich bylo několik desítek, ale loni už 4 tisíce.

Číňanky dnes rodí první dítě později, protože více než dříve studují. Prarodiče jsou tedy starší a ne vždy schopní pomoci, proto se matky k těmto centrům uchylují. V posledních 30 letech také vzrostla životní úroveň a Číňanky tak mají prostředky, aby si mohly pobyt v takovém centru dovolit.

"Je to jednodušší. Dítě má ve dne v noci zajištěnou péči. Šestkrát denně mi připravují jídlo," říká Jü Süe-tching. A nebude návrat domů příliš tvrdý? "Najala jsem si chůvu. Myslím, že doma bude život zajímavější než zde, kde se někdy trochu nudím," dodává.