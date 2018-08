Letní sídlo československého premiéra Kramáře slouží jako hotel

Jako hotel slouží dnes někdejší letní sídlo prvního československého premiéra Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku. Po přestavbách má zcela jiné vnitřní uspořádání. Majitel vily Pavel Čáslavský se honosnému sídlu snaží postupně vrátit původní styl.

"Zatím jsme investovali asi čtyři miliony korun," řekl Čáslavský, který areál koupil před pěti lety. Na své místo podle něj například vrátili honosnou vstupní bránu, kterou našel zarostlou v nepořádku na zahradě.

Některé změny provedené v interiéru za minulého režimu jsou ale zřejmě nevratné. Tehdy areál v krkonošském městečku patřil ROH a sloužil pro rekreaci. "Velké lukrativní prostory byly přebudované na malé pokoje," uvedl majitel. Z první republiky se podle něj dochovalo jen středové jádro. "Celé schodiště až do třetího patra je v původním provedení, v dřevěném obložení," řekl. Dispozičně se nezměnila ani rozlehlá jídelna se salonky v přízemí, z doby první republiky zůstaly i některé dveře, okna a nyní již nevyužívaná recepce.

Honosnou secesní vilu v ruském stylu, která spíše připomíná zámek, si nechal postavit Kramář ve svém rodném městě ve 20. letech minulého století. Výstavbu čtyřpodlažní budovy s věžičkou tehdy financovala jeho ruská manželka Naděžda Nikolajevna, která měla vliv i na její konečnou podobu. Navenek se dodnes vila příliš nezměnila. Za minulého režimu se přistavěl jen nový vstup s terasou, na kterou ale ubytované nepouštějí kvůli nízké nosnosti.

Kolik výstavba vily stála, současný majitel neví. "Hovoří se o zhruba čtyřech milionech korun československých, což na tehdejší dobu bylo strašné množství peněz," řekl Čáslavský. Kramář vilu s výhledem na Krkonoše využíval v letním období, trávil zde zhruba čtyři až pět měsíců. S manželkou obýval Kramář jen menší část honosného sídla, pravé křídlo v prvním patře. Další byly určené pro hosty. "Bylo tady dost velkých luxusních návštěvních místností a sálů. Sjížděla se sem určitá skupina politiků, umělci, skupina intelektuálů," uvedl Čáslavský. Častým návštěvníkem byl podle něj prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jezdil tam i jeho nástupce Edvard Beneš.

Kramáře už toho ve vile moc nepřipomíná, zůstal v ní jen korpus jeho knihovny a bydlet se dá i v pokoji, kde měl ložnici. Čáslavský by to chtěl změnit. Jedná proto s úřadem vlády i ministerstvem kultury, zda by tam nechtěli udělat deset zastavení o životě tohoto politika. Čáslavský vnímá, že mezi lidmi je toto jméno stále známé. "Ptají se na něj skoro všichni hosté. Je to sice skoro sto let od jeho zvolení ministerským předsedou, to jméno ale mají v podvědomí," dodal.

Kramář do svého letního sídla ve Vysokém jezdil až do své smrti v roce 1937. Za druhé světové války vilu využívala nacistická strana NSDAP jako politickou školu a po válce areál sloužil k rekreacím ROH. Odbory ho vlastnily zhruba do poloviny 90. let 20. století, kdy ho prodaly soukromníkovi.