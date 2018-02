Litomyšl vykácí přestárlou alej sakur, vysadí nové stromy

Litomyšl za několik týdnů zahájí dlouho připravovanou opravu ulice 9. května. Kromě rekonstrukce elektrického vedení, oprav chodníků a vybudování nových parkovacích míst obnoví sakurovou alej. Zhruba padesátileté stromy jsou přestárlé a budou vykáceny, místo nich nechá město vysadit nové.

Bude jich téměř 80, o něco méně než dosud. Díky výše nasazeným korunám sazenic bude v místě lépe vidět, pod větvemi projedou i řidiči větších vozidel. "Pokud chceme, aby si naší růžové ulice jednou užily i naše děti, tak musíme teď konat. Věřím, že to občané pochopí, navíc po rekonstrukci výrazně prokoukne celá ulice," uvedl starosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Mladé stromky, které budou vysoké tři metry, by měly vykvést již příští rok na jaře. Květů zpočátku nebude tolik, budou přibývat s tím, jak bude strom růst a sílit. V říjnu zahradníci ještě dotvoří novou podobu ulice výsadbou živých plotů, růží a trvalkových záhonů. Celá stavba by měla skončit do 27. října, aby byla hotova ke 100. výročí vzniku Československa.

Náklady na rekonstrukci ulice se odhadují na 15 milionů korun. Zahrnují i vybudování vodního prvku nebo uměleckého díla k výročí 100 let Československa před prodejnou potravin naproti zadní straně gymnázia.