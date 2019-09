Motocyklové muzeum na hradě Kámen má motorku SNB

Expozici motocyklů na hradě Kámen na Pelhřimovsku rozšířil model používaný někdejším Sborem národní bezpečnosti (SNB). Motocykl Jawa lidově zvaný nanuk koupilo muzeum za 450 tisíc korun od soukromého sběratele. Stroj z roku 1964 se dochoval i s originálním kapotováním, které je ale po letech křehké a znesnadnilo stěhování do expozic. Po renovaci dostal původní modrobílou barvu. Informoval o tom Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které Kámen spravuje.

Nový muzejní exponát byl pro SNB postavený na modelu Jawa 360, častěji se používala Jawa 354. Podle soudního znalce už šlo o druhotně osazený rám a vyměněný motor. "Z historických souvislostí víme, že rám motorky ve službě často praskal a byl vyměněn. I motor se čas od času zadřel a měnil se. Obojí se dělalo v opravnách ministerstva vnitra, kam byly dodávány jak rámy, tak motory bez jakýchkoli identifikačních čísel. Teprve druhotně byla čísla vyražena," řekl Hájek.

Nanuk měl kapotu, aby chránil řidiče před deštěm a blátem. Nebyl ale podle Hájka konstrukčně nejpovedenější, protože do velké plochy kapoty se opíral vítr a znesnadňoval řízení motorky. "Ti, co na ní jezdili, vzpomínají, že než se to naučili, mnohdy do zatáčky prostě jeli rovně. Když pak policie motorky odprodala, tak většinou první, čeho se lidé zbavovali, byla přední kapotáž včetně kostry, která ji držela," řekl Hájek.

Na kusu, který je nyní v muzeu, se dochovala celá kapota, kufry, čelní plexisklo i koženková zástěrka, která před vodou a deštěm chránila řidiče v místech, kde kapota kvůli volnosti předního kola chyběla. "Soudní znalec řekl, že je to v podstatě jediná zachovaná zástěrka, kterou viděl," uvedl Hájek.

Jako muzeum motorek slouží hrad od roku 1974. Vzniklo díky mezinárodnímu motocyklovému závodu, který se na nedalekém Pacovském okruhu konal už v roce 1906. Vedle motorek nabízí Kámen návštěvníkům i prohlídku šlechtických pokojů. Podle Hájka by se ale motorismu mělo v budoucnosti věnovat víc prostoru. Nové expozice by mohl mít hrad do tří let.