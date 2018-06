Řezbáři vytvářejí v Luhačovicích umělecky ztvárněné lavičky

Zvuk motorových pil a sekání do dřeva se v těchto dnech nese lázeňským areálem v Luhačovicích na Zlínsku. Koná se tam šestý ročník řezbářského sympozia. Letos řezbáři vyrábějí umělecky ztvárněné lavičky, loni to byly pohádkové postavy. Pracovat začali v pondělí, v sobotu se uskuteční slavnostní vernisáž, řekla kulturní manažerka Lázní Luhačovice Hana Felcmanová.

Lavičku nazvanou Šest kapek pro pohodu vytváří sochař a řezbář Petr Krajíček z Rantířova u Jihlavy. "Bude to klasická lavička, ale boky nebude tvořit žádná konstrukce, ale šest dubových kapek," řekl Krajíček, který se inspiroval luhačovickými prameny. Jiných sympozií než luhačovického se nezúčastňuje, přes rok pracuje ve svém ateliéru, zabývá se také restaurováním.

Tématu vody se Krajíček držel i v minulých ročnících, lavičky, křesla či trůny řezbáři vytvářeli i předloni, v tom roce bylo Krajíčkovo dílo stylizované do pramene. "Kolegové dělají orly, supy, víly, já spíš zabíhám do tématu vody, protože si myslím, že to k lázním patří," uvedl řezbář.

Další řezbáři letos tvoří z dubového dřeva lavičky, které zdobí lidské postavy, psi, trpaslíci či orli. Lázně nabízejí na konci sympozia výtvory řezbářů k prodeji, některá zůstávají v Luhačovicíh a zdobí lázeňský areál.

"K tématu výroby laviček jsme se vrátili, protože předloni bylo velmi úspěšné. Měli jsme hodně zájemců, kteří by si rádi svou lavičku odnesli, ale nedostalo se na ně," uvedla Felcmanová. Smyslem je podle ní také zpestřit program lázeňských hostů. "Je to zcela něco jiného než další programy," uvedla Felcmanová.