V Českém Krumlově pokračují záchranné práce na Barevné skále

V Českém Krumlově začaly další záchranné práce na Barevné skále. Její část je stále v havarijním stavu a je potřeba ji odstranit. Firma Strix pro Lesy ČR, jimž skála patří, zatím odlomila 900 tun, protože podle statika hrozilo, že se část masivu zřítí. Firma teď odláme dalších 400 tun. Za firmu Strix o tom informoval Petr Koleňák.

Náklady budou tři miliony Kč, řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Za první etapu prací zaplatily Lesy ČR 5,9 milionu korun. Práce potrvají do poloviny července.

Kvůli rizikovému stavu skály omezila Státní plavební správa provoz na Vltavě. Povodí Vltavy zahradilo propust pod skálou pomocí trámů, před jez, který se sjíždět nesmí, umístilo síť. Vodáci projedou pod skalou jen do pěti metrů od levého břehu. Lodě přenášejí po levém břehu, někteří jez sjíždějí přes korunu. Loni splulo Vltavu podle odhadů 250 tisíc lidí.

Práce potrvají asi 14 dní. "Budeme se snažit to udělat co nejdřív, abychom prostor uvolnili jak turistům, tak i vodákům. Bude to náročnější (než první etapa) z toho důvodu, že už to není nějaká velká věž, ale spíš to budeme řešit celoplošně, a ne jenom lokálně kousky. Řešíme celou skálu od paty svahu až po svršek, což je 30 metrů na délku, je to rozsáhlejší," řekl Koleňák.

Podle znalce Jiřího Růžičky hrozí, že se zřítí 400 tun skály. Vrcholová část je, jak řekl, silně rozvolněná. Doporučil, aby se některé bloky ukotvily, jiné vyspárovaly a místy daly sítě.

Firma Strix v pondělí začala pomocí páčidel odtěžovat nestabilní materiál, který lze dostat dolů rukama. Potom začne části skály navrtávat. Použije stroj darda, kdy se navrtá díra, do ní se vloží stroj a na principu klínku masiv roztrhne. Firma využije i podušky. "Používají je hodně hasiči, když potřebují něco nadzvednout. Máme čtyři rozměry, největší je metr dvacet na metr dvacet, má výtlačnost sto tun," dodal Koleňák.