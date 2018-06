Zemřel záchranář a expert na laviny Valerian Spusta

Ve věku 86 let v pátek zemřel zakladatel výzkumu a sledování lavin v Krkonoších a horský záchranář Valerian Spusta. Již za svého života se stal legendou krkonošské horské služby. Sdělil to mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

Spusta se lavinové problematice systematicky věnoval od počátku 60. let minulého století a významně se zasadil o její podrobné popsání v Krkonoších. Jako lavinový expert spolupracoval i se Správou Krkonošského národního parku. Osobně byl u většiny velkých lavin posledních desetiletí. I u té nejtragičtější z 20. března 1968, kdy na polské straně Krkonoš masa sněhu v lokalitě Biały Jar usmrtila 19 lidí.

Spusta se narodil 1. dubna 1932 ve vsi Sološnica v Malých Karpatech na Slovensku. Do Krkonoš přišel v polovině 50. let, pracoval při svážení dřeva. Profesionálem krkonošské horské služby se stal v roce 1960 a strávil u ní 35 let.

"Byl pro nás nejen skvělým kolegou, obětavým a vynikajícím záchranářem a naprostým profesionálem. Byl především opravdovým kamarádem, na kterého jsme se všichni mohli spolehnout jak během náročných záchranářských zásahů, tak i v osobním životě," uvedl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

V roce 2011 se Spusta stal jedním z prvních držitelů Ceny ředitele Správy KRNAP. Ocenění se uděluje za významný přínos pro Krkonoše a národní park. Letos cenu KRNAP dostal in memoriam i Spustův bratr Štefan, který spolu s kolegou Janem Messnerem zahynul v lednu 1975 při záchraně člověka na vrcholu Sněžky.