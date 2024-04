Další bezplatná hra přichází! Histera vyjde v polovině května

Pokud jde o hry zdarma, tento rok se jich rozhodně nedočkáme málo. Další v řadě je multiplayerová FPS arénovka, která spustí svůj předběžný přístup již v květnu.

Vypadá to, že letošní rok bude plný free-to-play her. Na začátku roku jsme se dočkali seznamu pěti nejočekávanějších her, mezi kterými nechyběly tituly jako The Division: Heartland, XDefiant, ARC Raiders, Once Human nebo The First Descendant. Bohužel žádný z nich nemá stanovené pevné datum vydání.

Ovšem nově odhalená hra Histera od studia StickyLock Games je na tom zcela jinak. Na první pohled vychází z inspirace hrami jako Halo nebo Quake, což se podle reakcí na sociálních sítích hráčům líbí. A co je ještě lepší, vyjde již 16. května 2024, ačkoliv zatím pouze v předběžném přístupu na Steamu.

"Bojujte se zbraněmi z minulosti, současnosti a budoucnosti, zatímco se utkáváte o zvládnutí Glitche. Glitch bude měnit bitevní pole kolem vás a přesouvat se mezi érami, jakmile létají kulky! V jednu chvíli můžete být na vyvýšeném místě v prehistorickém údolí, jen aby se země pod vámi posunula a proměnila se v hustě obsazený sklad z 2. světové války nebo moderní technologicky vyspělou městskou ulici... a další lokace se přidávají." Tak zní popis hry.