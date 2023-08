Legendární Megadeth přichází do World of Warships: Legends

Přibudou tři nové projekty, klasická pětitýdenní kampaň se 100 milníky, spolupráce se skupinou Megadeth a několik sezón bitev v aréně

Společnost Wargaming, vývojář a vydavatel námořní série World of Warships, se s nejnovější srpnovou aktualizací World of Warships chystá na podzim. Aktualizace je nabitá spoustou legendárních a prémiových lodí k odemknutí a přináší do hry trojici nových bezplatných projektů Bureau, které mohou hráči zkoumat a získat tak tři lodě legendárního stupně, a také bezplatnou spolupráci na motivy kultovní americké metalové kapely Megadeth. Kromě toho srpen přináší další klasickou kampaň ve stylu Legends, která trvá 5 týdnů a obsahuje 100 milníků a na jejímž konci čeká německý prémiový torpédoborec Z-44 VIII. úrovně, a také tři nové sezóny bitev v aréně.

Tři legendární lodě otevírají Bureau

Tři bezplatné lodě legendární úrovně v The Bureau Project jsou připraveny k výzkumu a jsou plné herních odměn k odemčení. Do této řady patří francouzský těžký křižník Henri IV, obdařený rychlostí a údernými děly velké ráže, a pozoruhodně silně vyzbrojená loď se šestnácti 15palcovými děly - italská bitevní loď Cristoforo Colombo.Objevuje se také panevropský torpédoborec Halland, který dokáže svými rychle nabíjenými torpédy a děly způsobit značné škody na moři i na obloze. Tato dynamická trojice legendárních evropských plavidel čeká na hráče jako závěrečná odměna za tři různé projekty..

Wagen un Winnen

Srpnová aktualizace přivítá ve vodách Legends novou kampaň. Hráči s aktivní podporou Admirality, kteří dokončí kampaň Wagen un Winnen, si mohou na konci 100 milníků v průběhu 5 týdnů zajistit německý prémiový torpédoborec Z-44 VIII. úrovně. Tato speciální loď je vybavena působivými torpédy s rychlým nabíjením a dlouhým doletem a její skvělé utajení jí umožňuje nenápadně rozsévat spoušť, zejména když aktivuje spotřební materiál Generátor kouře.Pro všechny hráče, kteří se nechají vyrušit z akce, je v této kampani povolena mechanika dohánění.

Megadeth

Tato spolupráce přináší - zcela zdarma - americký křižník Tier IV Premium Rattlehead; 2x podobu Commander, na které je vyobrazen samotný Dave Mustaine a maskot kapely Vic Rattlehead; a speciální vlajku, základnu pro nášivku a symbol nášivky. Tento metalový obsah je k dispozici do 2. října prostřednictvím platformy nebo herního obchodu (pokud jste na mobilu), misí a sociálních sítí Legends.

Vedle Bureau Projects odstartují od 7. září tři sezóny hry Arena Battles. V tomto kooperativním bitevním režimu se utkají čtyři tříčlenné týmy v boji o námořní nadvládu a hráči budou vytahovat své sezónně způsobilé lodě úrovně IV-VI. Bez letadlových lodí a s implementovanou speciální mechanikou Arms Race, která umožňuje využívat permanentně vylepšitelné bonusy, se chystá spousta akce!