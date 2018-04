Bezlepkový limetkový koláč podle blogerky Romany Böhmové

Jelikož můj synovec musí dodržovat bezlepkovou dietu, snažím se co nejvíce zajímat o nové bezlepkové produkty a vymýšlet nové recepty. Pokud také trpíte celiakií a máte rádi sladké, vyzkoušejte třeba tento jednoduchý koláč.

Ingredience



Těsto:

225 g směsi na koláč Mix per Dolci (Nutrifree)

110 g másla

100 g třtinového cukru

1 vejce

kůra z ½ citronu

Krém:

250 g mascarpone

150 g plnotučného tvarohu

100 ml smetany ke šlehání

100 g třtinového cukru

šťáva z 1 limetky

kůra z 1 limetky

Na ozdobu: plátky kokosu

Máslo si rozpusťte, smíchejte s třtinovým cukrem a přidejte do bezlepkové směsi na koláč. Vše důkladně promíchejte a přidejte vejce a kůru. Vzniklé těsto zabalte do fólie a minimálně na půl hodiny dejte do lednice vychladit.



Mezitím si připravte náplň: všechny suroviny na krém ušleháte v robotu. Dejte si pozor, šlehejte jen krátce, aby mascarpone nezačalo řídnout.



Po uplynutí doby na vychlazení si mezi pečicím papírem nebo potravinovou fólii rozválejte těsto. Formu na koláč si vymažte máslem a vysypte trochou bezlepkové směsi.



Těsto dejte do formy a pečte bez náplně na 180 stupňů asi 6 minut. Poté vyndejte z trouby a naplňte krémem. Koláč pečte na 170 stupňů 15 až 20 minut. Posledních 5 minut koláč sledujte, aby vám krém nevytekl z formy.



Koláč nechte úplně vychladnout a podávejte s plátky kokosu.

Další zajímavé recepty od Romany Böhmové najdete na jejím blogu Na skok v kuchyni.