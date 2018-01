Ve skalním městě Petra týrají zvířata, tvrdí ochránci

Ochránci práv zvířat požadují, aby Jordánsko zajistilo lepší podmínky pro zvířata využívaná ve skalním městě Petra. Za velkého horka a často bez možnosti schovat se před sluncem nebo se napít tam osli, koně a velbloudi vozí turisty a vláčí těžká břemena. Podle organizace Lidé pro etické zacházení se zvířaty (PETA) by zvířata měly nahradit jiné dopravní prostředky.

Petra je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a s tímto návrhem tato organizace nesouhlasí. Využívat motorizovaná vozidla ve skalním městě by podle ní nebylo vhodné.

Jordánsko tvrdí, že odrazování turistů od využívání zvířat povede k ožebračení jejich majitelů.

Skalní město Petra bylo založeno civilizací Nabatejců ve 4. století před naším letopočtem. Jde o nejvýznamnější památku v Jordánsku a zdroj obživy lidí zaměstnaných v cestovním ruchu. Pro turisty tam pracuje 1300 zvířat, která jejich majitelé často pohánějí k práci bitím. PETA loni zveřejnila video se záběry na zvířata poraněná řetězy nebo provazy, do nichž jsou zapřahována.

Tourists visit Petra, Jordan, to marvel at its ancient monuments and temples: But more than 1,300 horses, donkeys, mules, and camels are forced to carry tourists or pull carriages in the city every day.https://t.co/aq1dbyv6ms pic.twitter.com/6dqX32QsWd