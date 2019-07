Indická sonda Čandrájan-2 se na druhý pokus vydá na Měsíc

Z indického kosmodromu Šríharikóta by měla v pondělí před polednem SELČ odstartovat k Měsíci sonda Čandrájan-2 (Měsíční loď 2). Indie se pokusí o její měkké přistání na lunárním povrchu, což se zatím podařilo jen třem zemím - Spojeným státům, Rusku a Číně.

Raketa GSLV Mk.3 se sondou měla původně z Indie vzlétnout v noci ze 14. na 15. července, start byl ale odložen. Rozhodnutí padlo pouhou hodinu před zažehnutím motorů nosné rakety kvůli blíže nespecifikovaným technickým potížím.

Sondu tvoří družice, která bude obíhat kolem Měsíce, přistávací modul s vědeckými přístroji a šestikolové robotické vozítko. Dosednutí na povrch souputníka Země bylo původně plánováno na 6. září, pokud se v pondělí start zdaří, lze přistání očekávat kolem poloviny září.

Jedná se o již druhou misi Indie k Měsíci. První plnila v roce 2008 družice Čandrájan-1, která kroužila kolem Měsíce a o rok později byla prohlášena za ztracenou. Součástí první generace Čandrájanu byla i dopadová sonda, která se nárazem o měsíční povrch zničila.

🇮🇳 #ISROMissions 🇮🇳

The launch countdown of #GSLVMkIII-M1/#Chandrayaan2 commenced today at 1843 Hrs IST. The launch is scheduled at 1443 Hrs IST on July 22nd.

More updates to follow... pic.twitter.com/WVghixIca6