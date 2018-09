Senioři a technologie? Většina se učí od vnoučat

Senior s chytrým telefonem, tabletem či notebookem? Nic neobvyklého. Podle nedávného průzkumu ve Velké Británii se většina prarodičů naučila ovládat moderní technologie díky svým vnoučatům. Současně si zakládají účty na Facebooku či Instagramu nebo s dětmi sledují oblíbené youtubery. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Nedávná studie potvrzuje, jak je vztah mezi vnoučetem a prarodičem důležitý. Více než 75 procent seniorů se údajně naučilo ovládat moderní technologie, například dotykové obrazovky chytrých telefonů, díky svým vnoučatům. Současně téměř 80 procent Britů, kteří se výzkumu zúčastnili, uvedlo, že je čas strávený s ratolestmi omlazuje. Babičky a dědečkové si tak bez problému umějí stáhnout hudbu, používají smajlíky nebo si vyhledávají oblíbené youtubery. Jeden z pěti prarodičů dokonce potvrdil, že svá vnoučata bere pravidelně na dovolenou.

"V současném uspěchaném světě stále častěji spoléháme na své rodiče v péči o naše potomky. Tráví spolu tedy mnohem více času než v minulosti a jejich vztahy jsou výjimečné a blízké. Navzájem se učí mnoho nového," vysvětluje mluvčí výzkumu Claire Ballardová. Výzkum ve Velké Británii si nechala vypracovat společnost, která připravuje Disney On Ice, tedy vystoupení známých krasobruslařů v kostýmech Disneyho postaviček. Snaží se tak upozornit na skutečnost, že každé dítě ve svém životě potřebuje alespoň jednoho z prarodičů.

"Pořád vzpomínám na to, co mě naučila moje babička. Teď pozoruji krásný vztah mezi dcerou a mojí mámou. Pravidelně spolu pečou koláče nebo vaří, oběma jim to moc prospívá," popisuje herečka Billie Faiersová vztah své čtyřleté dcery s babičkou.