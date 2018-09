"Nejtrapnější skandál". Kavanaughova kauza je jak pěstní souboj

Za jednu z nejhanebnějších kapitol historie USA považuje republikánský senátor Tod Cruz čtvrteční dění před právním výborem Senátu amerického Kongresu. Pod přísahou tam vypovídala Christine Blaseyová Fordová a kandidát na člena Nejvyššího soudu Brett Kavanaugh. Fordová ho obvinila z pokusu o znásilnění v době jejich středoškolských studií, Kavanaugh to popřel. Slyšení bylo podle The New York Times představením plným slz, vychloubání, záchvatů vzteku a také politických ambicí. Podle agentury AP se vše zvrhlo v pěstní zápas demokratů a republikánů.

Republikán Orrin Hatch z Utahu považuje slyšení za národní hanbu, jeho kolega John Cornyn z Texasu řekl, že jde o "nejtrapnější skandál pro americký Senát od McCarthyho výslechů" v 50. letech.

Další republikánský senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny se domnívá, že to, jak s Kavanaughem nakládají demokraté, je nejohavnější věc, jaké byl svědkem za celé své působení v politice.

Demokratka Kirsten Gillibrandová naopak považuje za nespravedlivé, že republikáni určili, aby Fordové kladla otázky prokurátorka v jejich prospěch, i když se nejednalo o soud. Gillibrandové a dalším jejím kolegům z Demokratické strany také vadilo, že republikáni nepřinutili údajného svědka události, Kavanaughova přítele Marka Judge, aby rovněž svědčil.

Demokrat Richard Blumenthal z Connecticutu řekl, že Kavanaughovo tříapůlhodinové vystoupení před výborem postrádalo důvěryhodnost a jeho časté hněvivé výpady "vyvolaly pochybnosti o jeho povaze".

Prezident Donald Trump i republikánští senátoři odmítli výzvu demokratů umožnit Federálnímu úřadu pro vyšetřování, aby obvinění vznesené Fordovou prověřil.

Podle AP byla sice Fordová přesvědčivá, ale její svědectví zřejmě dramaticky nezměnilo politickou dynamiku v chystaném hlasováním o Kavanaughově kandidatuře.

Tíha odpovědnosti je stále na několika republikánech, kteří se ještě nevyjádřili, jak budou hlasovat. Jsou to Susan Collinsová z Maine, Lisa Murkowská z Aljašky a jejich arizonský kolega Jeff Flake.

Republikáni mají nyní v Senátu těsnou převahu 51:49 hlasům. Pokud budou proti Kavanaughovi hlasovat všichni demokraté, mohou si republikáni dovolit přijít o jeden hlas a Kavanaugh bude přesto potvrzen. Očekává se, že rozhodující hlas dodá v případě potřeby viceprezident Mike Pence. K nerozhodnutým členům Senátu paří také demokrat Joe Manchin ze Západní Virginie.